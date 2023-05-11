Memleket Partisi Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, partisinin genel merkezinde sabah saatlerinde kurmaylarıyla yaptığı toplantının ardından partisinin genel merkezinde açıklama yaptı. Muharrem İnce, “Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum” dedi. / Muharrem İnce Çekildi, Partisine Oy İstedi

Muharrem İnce şunları söyledi:

“Siyasi yolculuğuma 15 yaşında başladım. 1979 ara seçimlerinde zifti eriterek duvarlara Karaoğlan Ecevit yazdım. O günden bu yana afiş astım, duvarlara yazı yazdım, 5 dönem milletvekilliği yaptım cumhurbaşkanı adayı oldum, parti kurdu. Ve tam 40 yılın üzerinde bir süredir siyasette mücadele ediyorum.

Hiç kul hakkı yememeye özen gösterdim. Yanlışa yanlış doğruya doğru dedim. Doğru varsa kim yapıyorsa yapsın iktidar muhalefet demeden sahip çıktım. Bu 40 yılın içerisinde haksızlık yaptığım insanlar olmuş olabilir. Bana da haksızlık yapılmış olabilir.

Ama bu son 45 günde gördüklerimi son 45 senede görmedim. Sahte dekontlar, sahte cipler, olmayan bacanaklar, olmayan görüntüler, olmayan fotoğraflar. Yani İsrailli bir porno sitesinden alıyor görüntüyü, benim kelleyi kesiyor oraya koyuyor ve bunu FETÖ’cüler yapıyor. Ama ne yazık ki muhalif olacağım diye bunu paylaşanlar var.

Böylesine bir iftira furyasını cumhuriyet tarihi boyunca hiçbir siyasetçi görmedi. Ve bütün bunlar olurken bu ülkenin savcıları, gazetecileri bunlara değinmediler. ODA TV hariç. Bir tanesi çıkıp bu emniyet nerede, 45 gündür itibar suikasti yapılıyor, saldırılıyor. Emniyet bulmuyor, savcı görevini yapmıyor, gazeteci yazmıyor. Yazanlar da FETÖ’cülere ortak gibi yazıyor.

Özel hayatın gizliliği diyor. Özel hayatın gizliliği diye yazanlar FETÖ’cülerin ortağıdır. Özel hayatın gizliliği olması için benim böyle görüntülerimin olması lazım. Benim böyle bir görüntüm, ses kaydım yok.

Türkiye Cumhuriyeti devleti benim itibarımı koruyamamıştır. Bir yurttaşının, cumhurbaşkanı adayının itibarını korumakla görevlidir devlet. Bu ülkenin savcıları, medyası, emniyeti benim itibarımı korumakla görevlidir. Alenen iftira. 5 milyon dolarlık banknot, dekont. Yazıyor geçiyor adam. Nerede bu savcılar?

Pazar günü bankadan 10 milyon lira havale yapıyorlar. Oğlumun üzerine 300 milyon dolar. 8 milyar dolara kadar çıktılar. Devlette bile yok o kadar para.

Pazar günü sandığa gideceğiz. Memleket Partisi mutlaka mecliste olmalıdır. HDP var, CHP listelerindeki 77 Saadetli, DEVA’lı Gelecek’li var, bir de AKP var. Atatürkçüler azınlıkta olacak mecliste. Atatürkçülerin mecliste olması lazım. Türkiye’nin sigortası Memleket Partisi’dir. Memleket Partisi’ne her evden bir oy istiyorum.

Atılan iftiralara, “Saraya giden CHP’li”den başlayarak, saraydan para aldı, çekilemz diyenlere, o görevini yapıyor, saraydan para aldı çekilemez diyenlere, bu alçaklığı yapanlara sesleniyorum.

Benim bu kumpaslardan, montajlardan, sahte dekontlardan falan korktuğum yok. 45 gündür direniyorum. En son geldikleri nokta o çekilemez, saraydan para aldı. Parayı geri mi ödeyecek diye soranlar var. adaylıktan çekiliyorum.

Bunu memleketim için yapıyorum. Türkiye’ye üçüncü bir seçenek önerdim. Ne cumhur ne millet tek yol memleket dedim. Ne sağdan ne soldan Atatürk’ün yolundan dedim. Bir kanal açmaya çalıştım. Bu kanalı başaramadık. Bahaneleri kalmasın. Yoksa seçimi kaybettiklerinde seçimin sabahı bütün suçu bize atacaklar. Hiçbir bahaneleri kalmasın. Memleket Partisi’ne her evden bir oy istiyorum, cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyorum. ”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

