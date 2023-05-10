Bu Uçak Almanya’dan Avustralya’ya 4 Saatte Uçacak!

İsviçreli bir şirket geliştirdiği hipersonik jetle başarılı bir test uçuşu yaptı. Eiger adlı prototip ses hızının yaklaşık 5 katı hızda uçabiliyor.

Almanya’dan Avustralya’ya bir uçuş genellikle en az 16 saat, Güney Amerika’ya 10 ila 11 saat sürer. Havayoluna, uçuş rotasına ve duraklamaların süresine bağlı olarak, uçuş süresi de önemli ölçüde daha uzun olabilir ve 20 ila 30 saat arasında olabilir. Bu kadar uzun mesafeli bir uçuş yolculara çok zaman kaybettirir ve tatili birkaç gün kısaltabilir.

Bununla birlikte, hipersonik jetlerin kullanılmasıyla, uçuş süreleri kısa sürede birçok kez azaltılabilir.

Örneğin İsviçreli start-up Destinus, hipersonik uçağıyla Münih yakınlarında çok sayıda başarılı test uçuşu gerçekleştirdi. “Eiger” adlı prototip, ses hızının yaklaşık beş katı hızda saatte 6000 kilometreden fazla uçuyor.

Destinus’a göre, üç ila dört saat içinde “dünyanın diğer ucunda” olabilirsiniz.

Örneğin, Frankfurt’tan Sidney’e uçuş süresi yalnızca 4 saat 15 dakika, São Paulo, Tokyo veya Hong Kong’a ise yalnızca 3 saat olabilir.

Şirketin hedefi, sıvı hidrojeni uçuşlar için yakıt olarak kullanmak ve böylece iklim açısından nötr bir durum yaratmak.

İlk jet 25 yolcu kapasiteli olacak

Destinus, hidrojen hipersonik uçağının geliştirilmesi için özel yatırımcılardan ve kamu fonlarından çok sayıda destek aldı. Bir basın açıklamasına göre, yalnızca birkaç hafta önce şirket İspanyol hükümetinden 12 milyon avroluk ek hibe aldı.

Destinus, 2021 yılında Rus fizikçi Mihail Kokorich tarafından kuruldu. Kokorich’in tahminlerine göre, 25 yolcu taşımak ve 7.500 kilometreye kadar uçmak üzere tasarlanan ilk uçak bu on yılın sonunda hazır olabilecek. Sonraki projelerde jetlerin yolcu kapasitesinin en az 100’e çıkarılması hedefleniyor.

Şimdilik en büyük problem sıvı hidrojen fiyatları. Şu an uçak yakıtlarından 20 kat daha pahalı olan sıvı hidrojenin maliyetini düşürme çalışmaları da devam ediyor.

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