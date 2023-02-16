Osmaniye’de 10 TKP Üyesi Gözaltına Alındı

TKP, Osmaniye’de polisin dayanışma merkezine girerek 10 üyelerinin gözaltına alındığını açıkladı. Polis operasyonunun “AFAD malzemelerinin çalınması” iddiasıyla düzenlendiği belirtiliyor.

Türkiye Komünist Partisi (TKP), Kahramanmaraş merkezli depremden etkilenen Osmaniye’de 10 üyelerinin polis tarafından gözaltına alındığını duyurdu.

TKP, gözaltı olayı sonrası şu açıklamayı yaptı:

“Dün akşam geç saatlerde Osmaniye’de dayanışma noktalarından birine çok sayıda polis tarafından “AFAD malzemelerinin çalındığı” iddiasıyla girilip zor kullanılarak ve iletişim hakları kısıtlanarak 10 arkadaşımız gözaltına alındı.

Gece boyunca yaşadığımız hukuksuzluk günlerdir yaşadığımız acının yanında hafif kalır. Hukukçularımız, yöneticilerimiz bölgede ve kamuoyunu düzenli bilgilendirmeye devam edeceğiz.

Bazen sözcükler yetmiyor yaşadıklarımızı anlatmaya. Ama şunu bilin öfkemiz büyüyor, kimsenin kendinde hissetmediği o büyük sorumluluğu bugün TKP’nin her üyesi, gönüllüsü, dostu kalbinde, aklında hissediyor. Ne bu tür kirli oyunlar ne de bizim paramızla ortalığa saçmaktan utanmadığınız zenginlikler düzeninizi koruyacak. Bu günlerin hesabını mutlaka soracağız, hakettiğimiz bir yaşamı kurmak için!

Gözaltına alınan 10 arkadaşımız derhal serbest bırakılsın!”

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