Tarkan Devlet Bahçeli ve Soylu’ya Dokundu!

Sanatçı Tarkan, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada yetkilileri eleştirerek, “İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi. Milletimiz bunu hak etmiyor” dedi.

Tarkan, özellikle Ahbap derneği hakkında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun yaptığı açıklamalara da isim vermeden tepki gösterdi.

Tarkan’ın açıklaması şöyle;

“Yaşanılan deprem felaketini ben de herkes gibi büyük üzüntü ve gözyaşlarımla izledim, izliyorum.

Biliyorum çok kez altı çizildi ama ben de söylemeden edemeyeceğim. Deprem ülkesi olan memleketimizde yetkili merciler, bilim insanlarının uyarılarına kulak verseydi ve gerekli önlemler önceden alınsaydı depremin verdiği tahribat bu boyutta yaşanmayacaktı. İhmalkarlığın bedelini bu millet yine canıyla ödedi.

Milletçe içimiz yanarken, herkes ve tek yürek olmuşken, arama kurtarma ekipleri, sivil toplum kuruluşları ve vatandaş günlerdir canla başla umutların sönmemesi için mücadele ederken, yetkililerden kimse samimi bir üzüntüyle elini kalbine, vicdanına koyup kabul etmiyor bu sonucun hatalarını, ihmalkarlığını. Aksine binlerce insanın ölümünden sorumlu olanlar değil yardıma koşanlar ateşe veriliyor. İnanılır gibi değil.

Çok yazık. Milletimiz bunu hak etmiyor.”

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli “Devletin yapamadığı ne vardır da Ahbapçılar, Babalacılar akbaba gibi kanat çırpmaktadır. Bu sahtekarların Türk televizyonlarında artık yer almaması lazımdır” demişti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise Devlet Bahçeli’nin aksine isim vermeden AHBAP’ı eleştirdi. Soylu, “Devletle eş koşmaya çalışan varsa gereği yerine getirilir, getirilecektir” dedi.

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