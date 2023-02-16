Müteahhit Mesut Başkır Kaçmaya Çalışırken Teknede Yakalandı

Onbinlerce kişinin hayatını kaybettiği depremlerde Kahramanmaraş’ta yıkılan binalardan bazılarında müteahhitlik yaptığı tespit edilen ve hakkında yakalama kararı bulunan Mesut Başkır tekneyle yurt dışına kaçarken yakalandı.

Depremlerin ardından Kahramanmaraş 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı çıkartılan Mesut Başkır yelkenliyle Yunan adalarına kaçmak isterken kıskıvrak yakalandı.

Muğla Dalyan, Yeşilova Körfezi, Marmaris ve Ekincik’te kontrol yapan Sahil Güvenlik ekipleri Alaburun mevkisinde bir yelkenliyi durdurdu. Teknede yapılan kontrollerde hakkında “taksirle ölüme veya yaralanmaya neden olma” suçundan yakalama kararı olan Mesut Başkır gözaltına alındı.

Mesut Başkır Muğla’da yapılan işlemlerin ardından Kahramanmaraş’a gönderildi.

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