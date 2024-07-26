Politika

Özgür Özel: Belediyelere darbe girişimi!

CHP lideri Özgür Özel, SGK borçlarının tahsiline yönelik girişim üzerinden Erdoğan'a sert tepki gösterdi.

NationalTurk26/07/2024
121 Bir dakikadan az
Özgür Özel
Özgür Özel
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Bursa İl Başkanlığı’nda konuştu.

Belediyelerin 96 milyar TL’yi bulan SGK borçlarının tahsili konusunda talimat veren Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’a tepkisini sürdüren Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin toplam borcunun 30 milyar TL olduğunu, bunun 4.5 milyar TL’sinin SGK’ya olduğuna işaret etti.

Özel “Ödemeden kaçtıkları borçlar var. En borçlu belediyeleri bize devrettiler. Yıllardır borcu neden biriktirdiniz?” dedi.

CHP Genel Başkanı “Ekrem İmamoğlu’nun kazandığı seçimin iptal edilmesi yargı yoluyla darbe girişimiydi ‘Osmanlı tokadı atacağız’ diyenler demokrasi tokadıyla kendilerine geldi sandık, gelmemişler. Şimdi Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla CHP’li belediyelere mali darbe girişiminde bulunuluyor” ifadelerini kullandı.

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NationalTurk26/07/2024
121 Bir dakikadan az
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