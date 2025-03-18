Özgür Özel CHP Grup Toplantısında Konuştu

CHP Grup Toplantısında Özgür Özel’den Sert Mesajlar: “Bu Bileği Bükemeyenler, Yargı Tacizleriyle Saldırıyorlar”

CHP grup toplantısında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, gündeme ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özel, emeklilerin ekonomik durumu, belediyelere yönelik yargı operasyonları, hükümetin mafya ve terör ilişkileri, Filistin meselesi ve İmralı süreci gibi birçok konuya değindi.

Grup Toplantısının Tamamı;



“4 Bin Lira Müjde Değildir, Emekliye Hakarettir”

CHP grup toplantısında emeklilerin içinde bulunduğu ekonomik sıkıntıları gündeme getiren Özel, hükümetin bayram ikramiyesi zammını yetersiz bulduklarını ifade etti. Özel, şu sözlerle iktidara yüklendi:

“Yaklaşan bayram, emeklilerin boğazını düğümlüyor. 14 bin lira emekli maaşıyla kira ödemek, faturaları karşılamak ve bir bayram geçirmek imkansız hale geldi. Burada bir umut, alınacak bayram ikramiyesi. 3 bin lirayı 4 bin liraya çıkarmaya çalışıyorlar. Bunu müjde gibi sunuyorlar ama bu müjde değildir, emekliye hakarettir. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu artışı kabul etmiyoruz. En az asgari ücret düzeyinde, yani 22 bin 104 lira olmalıdır.”

Özel, hükümetin emeklilere yaptığı zammın alım gücünü nasıl erittiğini şu sözlerle örneklendirdi:

“2018’de bin liralık bayram ikramiyesiyle 25 kilo bayram şekeri alınabiliyordu. Bugün önerdikleri 4 bin lirayla sadece 6 kilo şeker alınabiliyor. 19 kilo kayıp var! Erdoğan’ın yönetimi yüzünden emekliler ve vatandaşlar büyük bir ekonomik yıkım yaşıyor.”

“Biz Mafya Terörüne de Karşıyız, Siz Karşı Mısınız?”

CHP grup toplantısında Türkiye’deki mafya-terör ilişkileri konusuna da değinen Özel, hükümete sert sözlerle yüklendi:

“Biz terörün her türlüsüne karşıyız. Ama mafya terörüne de karşıyız. Bize ‘Terörsüz Türkiye istiyor musunuz?’ diye soranlar, önce kendileri mafya terörüne karşı olup olmadıklarını açıklasınlar. Türkiye’de uyuşturucu çeteleri, tahsilat mafyaları ve yeraltı suç örgütleri kol geziyor. Bunlara kim göz yumuyor?”

Özel, hükümetin adalet mekanizmasını muhalefeti susturmak için kullandığını, ancak suç örgütlerine karşı sessiz kaldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Ankara’nın ortasında bir Ülkü Ocakları Genel Başkanı vuruluyor. Uyuşturucu mafyaları cinayet işliyor. Peki, iktidar buna karşı neden sessiz? Mafya çeteleriyle mücadele etmeye var mısınız?”

“Bu Bileği Bükemeyenler, Yargı Tacizleriyle Saldırıyorlar”

Özgür Özel, CHP’li belediyelere yönelik operasyonlara tepki göstererek, hükümetin yargıyı bir silah olarak kullandığını vurguladı:

“Bu bilek, sadece Özgür Özel’in bileği değildir. Bu bilek, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, Sivas Kongresi’nde temelleri atılan halk hareketinin bileğidir. Bu bileği bükemeyenler, yargıyı sopa olarak kullanarak saldırıyorlar. 14 yıl önceki iddialarla, geçmişte alınmış rutin belediye kararlarını bahane ederek arkadaşlarımızı hedef alıyorlar.”

Özel, belediye başkanlarına ve partililere yönelik yargı süreçlerinin siyasi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Savcılar, 14 yıl önceki rutin bir belediye kararını ‘terör örgütüne yardım’ bahanesiyle soruşturmaya açıyor. O dönemde devletin güvenliği sağlayamadığı bir süreçte, belediyeler tehdit altında kalmış. Belediye başkanlarımız o dönemde halka hizmet etmek için adımlar atmış. Şimdi dönüp o günün şartlarını yok sayarak soruşturma açıyorsunuz. Zekeriya Öz’lerin akıbetini unutmayın!”

“Ekrem Başkan’ın Yolunu Kapatacağına, Soylu’nun El Koyduğu Dosyalara Bak”

Özel, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik operasyonların hukuksuz olduğunu ifade ederek, eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu dönemindeki yolsuzluk iddialarına dikkat çekti:

“Ekrem Başkan’a operasyon yapacağınıza, Süleyman Soylu’nun el koyduğu dosyalara bakın! Hamidiye Su şirketinin 2016 yılında 75 milyon liraya devraldığı bir şirketin, iki yıl sonra yapılan değerleme sonucu 25 milyon lira ettiği ortaya çıktı. 700 milyon liralık bir kamu zararı var! Ama buna bakan yok.”

Özel, hükümetin yargıyı muhalefeti baskılamak için kullanırken, kendi içindeki yolsuzlukları örtbas ettiğini belirtti.

“İmralı Süreci Üzerinden Yeni Bir Algı Operasyonu Yürütüyorlar”

Özel, hükümetin son dönemde İmralı süreci üzerinden yeni bir strateji izlediğini ve CHP’yi buna dahil etmeye çalıştığını iddia etti. Özel, şu ifadeleri kullandı:

“İktidar, Kürt meselesi üzerinden yeni bir oyun kuruyor. İmralı süreciyle ilgili gelişmeleri dikkatle takip ediyoruz. Bize ‘Şunu diyebilir misiniz? Bunu diyebilir misiniz?’ diyorlar. CHP olarak tutarlı bir çizgimiz var. Türkiye’de terörün her türlüsüne karşıyız. Ama mesele şu: İmralı sürecini kim yürütüyor? Bu süreçte kim neyin pazarlığını yapıyor?”

Özel, hükümetin geçmişteki söylemlerine tamamen ters bir noktaya geldiğini ve CHP’yi suçlamaya çalıştığını belirtti:

“Bizim İmralı sürecine dair çizgimiz nettir. Meclis zeminini savunuyoruz. Peki, siz ne yapıyorsunuz? Biz açıkça soruyoruz: İmralı’yla hangi görüşmeleri yürütüyorsunuz?”

“HÜDA PAR’ın Genel Başkanı Ya İstifa Edecek Ya da Doğruyu Söyleyecek”

Özgür Özel, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin kamu kaynaklarını HÜDA PAR’ın etkinlikleri için kullandığını gösteren belgeler paylaştı. HÜDA PAR Genel Başkanı’nın “İddialar ispatlanırsa istifa ederim” sözlerini hatırlatan Özel, faturaları kamuoyuna sundu:

“1 Eylül 2023 HÜDA PAR Yıldırım ilçe kongresi, 8 Ekim 2023 Yasin Börü anması, 16 Aralık 2023 HÜDA PAR Bursa İl Kongresi… Hepsinin faturası burada! Bursa Büyükşehir Belediyesi bu etkinliklerin yemek masraflarını karşılamış. Şimdi HÜDA PAR Genel Başkanı ya istifa edecek ya da ‘Biz ödemedik, AK Parti bizim adımıza ödedi’ diyecek!”

“Gazi’nin Partisi, Kirli Planlara Alet Olanların Cezasını Keser”

Özgür Özel, CHP’yi yargı eliyle dizayn etmeye yönelik çabalara karşı net bir duruş sergilediklerini vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Cumhuriyet Halk Partisi’ni kayyumlarla, kumpaslarla dizayn etmeye kalkışanlar, Gazi’nin partisi olduğunu unutmasın. CHP, kirli pazarlıkların içinde yer almaz. Eğer birileri partimizin içinde bu kirli düzenin bir parçası olmaya kalkarsa, Gazi’nin partisi onun cezasını keser.”

Özel, CHP’nin seçimle iktidara gelerek Türkiye’nin kaderini değiştireceğini vurgulayarak konuşmasını tamamladı:

“Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye’nin birinci partisidir. Erken seçim sandığını getirecek ve bu iktidarı gönderecektir!