Özgür Özel İmralı Süreci Üzerine Konuştu

Özgür Özel İmralı Süreci Hakkında Dem Parti ile görüştü

Özgür Özel İmralı sürecine ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, DEM Parti heyetiyle gerçekleştirdiği görüşme sonrası yaptığı konuşmada, Kürt sorununun çözümü için TBMM’yi işaret ederek, çözüm sürecinin şeffaf, demokratik ve katılımcı bir şekilde yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

Özgür Özel İmralı sürecine yönelik açıklamasında, geçmişte yaşanan hatalara dikkat çekerek, “2013-2015 süreci doğru yönetilseydi bugün hendek olayları yaşanmazdı, çatışmalar sürmezdi. Ama o süreçte muhalefet dışlandı, CHP dışlandı. Eğer bugün de aynı şekilde muhalefet sürecin dışında bırakılırsa, bu mesele yine çözümsüz kalacaktır” ifadelerini kullandı.

Özel İmralı sürecinin Türkiye’nin demokratikleşme meselesinden ayrı düşünülemeyeceğini belirterek, “Biz CHP olarak Kürt sorununun varlığını hiçbir zaman inkar etmedik. Ancak çözümün adresi meşru zemin olan TBMM’dir. Eğer gerçekten kimse artık ağlamasın isteniyorsa, çözüm demokratikleşmeden geçer” dedi.

Özel İmralı sürecine dair yaptığı açıklamada, Adalet ve Kalkınma Partisi’nin süreci kendi siyasi çıkarları için yönetmeye çalıştığını iddia ederek, “Bu mesele sadece iktidarın tekeline bırakılacak bir konu değildir. Şeffaflık ve toplumsal mutabakat olmadan kalıcı çözüm mümkün olmaz. Demokrasi, demokrasi, demokrasi… Bizim tek çözüm önerimiz budur” şeklinde konuştu.

CHP lideri ayrıca, Türkiye’nin geçmiş hatalardan ders çıkarması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer 2013-2015 süreci şeffaf yönetilseydi, bugün yaşanan birçok acının önüne geçilebilirdi. Aynı hatalar tekrar edilirse, Türkiye bir kez daha kaybeder” dedi.

Özgür Özel İmralı süreci hakkında yaptığı bu açıklamalarla, CHP’nin sürece dahil edilmemesi halinde ortaya çıkacak sorunlara dikkat çekti. CHP’nin demokratikleşme paketini tamamlamak üzere olduğunu belirten Özel, bu paketin hayata geçmesi halinde Kürt sorununun çözümü adına önemli bir adım atılacağını ifade etti.