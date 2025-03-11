Ümit Özdağ Özgürlük Platformu, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 48 gündür tutuklu olmasına rağmen iddianamesinin hâlâ hazırlanmadığını belirterek İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na tepki gösterdi. Platform üyeleri, Silivri Cezaevi önünde kurulan “Zafer Otağı”nda bir basın açıklaması yaparak Özdağ’ın hukuksuz bir şekilde özgürlüğünden mahrum bırakıldığını savundu.

Bu Soruşturma Hukuka Aykırı Yürütülüyor”

Ümit Özdağ Özgürlük Platformu, Zafer Partisi Genel İdare Kurulu (GİK) Üyesi ve Platform Sözcüsü Uğur Tarhan tarafından yapılan açıklamada, yargılama sürecindeki usulsüzlüklere dikkat çekildi. Tarhan, Özdağ’ın Antalya’da yaptığı konuşma nedeniyle Cumhurbaşkanı’na hakaret suçlamasıyla Ankara’da gözaltına alındığını, ardından Kayseri’de yaşanan olaylar gerekçe gösterilerek İstanbul’da tutuklandığını vurguladı. “Bu soruşturma en başından itibaren ceza usul kurallarına aykırı yürütülmektedir. İstanbul Savcılığı’nın yetkisi yoktur.” ifadeleriyle hukuki sürecin hatalarla dolu olduğunu belirtti.

“Sipariş Üzerine Hazırlanan Tutanakla Tutuklandı”

Ümit Özdağ Özgürlük Platformu, Kayseri’de yaşanan olaylarla ilgili resmi tutanak yerine, sonradan hazırlanmış bir araştırma tutanağı kullanıldığını öne sürdü. Açıklamada, “Sayın Özdağ’ın ve Zafer Partisi’nin isminin dahi geçmediği olay tutanağı yerine, sipariş üzerine hazırlanmış bir araştırma tutanağı gönderilmesi hukuk adına bir başka utanç verici durumdur.” ifadeleri kullanıldı.

“Ümit Özdağ Özgürlük Platformu: İddianame Nerede?”

Ümit Özdağ Özgürlük Platformu, Özdağ’ın halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçlamasıyla 48 gündür tutuklu olduğunu ancak bu suçun infaz hukukuna göre yatarı bulunmadığını belirtti. “48 gündür iddianamesi yazılmamıştır. İstanbul Savcılığı’na soruyoruz: İddianame nerede?” sözleriyle sürecin geciktirilmesine tepki gösterildi.

“Adalet Bakanlığı Önünde Eylem Hazırlığı”

Ümit Özdağ Özgürlük Platformu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın iddianameyi mahkemeye göndermemesi halinde, Adalet Bakanlığı önünde geniş kapsamlı bir eylem gerçekleştireceklerini duyurdu. Platform, “Bu kez yalnızca cübbelerimiz ve pankartlarımızla değil, yüzlerce hukukçunun imzaladığı Ümit Özdağ’a Özgürlük bildirilerini de Bakanlığa teslim edeceğiz.” açıklamasında bulundu.

Platform sürecin hukuki olmadığını ve Özdağ’ın siyasi gerekçelerle tutuklu tutulduğunu savunarak, kamuoyunu adalet için dayanışmaya davet etti.