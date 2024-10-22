Özgür Özel: Kürtlere bir devlet teklif ediyorum

Partisinin TBMM’deki grup toplantısında konuşan CHP lideri Özgür Özel, Devlet Bahçeli’nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan’la ilgili çağrısına yanıt verdi.

Özel, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin bugünkü grup toplantısında terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan için “Şayet tecridi kaldırılırsa gelsin, TBMM’de DEM Parti toplantısında konuşsun. Terörün bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın” ifadelerine şu yanıtı verdi:

“Kapalı kapılar altında birtakım müzakereler yürütülüyor. Sözler alınıp sözler veriliyor. Bahçeli’nin kendi iradesiyle “tecrit kaldırılsın. Abdullah Öcalan kürsüye gelsin.

Örgüte silah bırakma çağrısı yapsın” diyen bir dille karşı karşıyayız.

Türkiye’de bir daha kan akmayacaksa anaların gözünden yaş akmayacaksa. Ülkede barış olacaksa bu bağlamdaki sözlere kıymet veriyoruz. Terörün bitmesine biz tam destek vereceğiz.

Sayın Bahçeli ve siyaseti ‘U’ dönüşüyle bilinen bir siyaset çeşidi. İmralı canisi derken bir anda neden böyle bir dönüş yaptılar?

Devlet Bey’in bugünkü açıklaması Meclis’i dışlamaktadır. Ne yapılacaksa TBMM’de yapılmalıdır. Tam bir toplumsal mütabakat olmadan sonuç olmayacak.

Bu iş çözülecekse meclisteki tüm partilerin olduğu masada konuşulur. STK’ları, şehit ailelerini dinlemeden gazi vatandaşları ikna etmeden konuşmak yanlış.

İşine geldiği gibi çağrı yapmak sadece Türkiye’nin sorununu değil Recep Tayyip Erdoğan’ın işini çözmek gibi kokuyor. Kötü kokuyor.

Devlet Bey el yükseltti sen de yükselt diyorlar. El yükseltiyorum Devlet Bey. Ben de Kürtlere bir devlet teklif ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin sahibi olmayı teklif ediyorum. Varsanız hep beraber yapalım.

Gelin her Kürt’ün kendisini Manisalı Özgür Özel kadar Rizeli Erdoğan kadar Bahçeli kadar, Edirneli kadar, Laz kadar eşit hissettiği öteki hissetmediği, demokratik siyaset kanallarının hepsinin açık tutulduğu, kimsenin içerilerde tutulmadığı, öğrencilerin akademisyenlerin haklarının yenmediği, tüm demokratik haklarının dünya standartlarında kullanıldığı ülke yapalım. Demokrasi, kardeşlik teklif ediyorum.

Biz buradayız Devlet Bey. CHP burada, aklı da ruhu da TBMM’de.”

Bahçeli’nin Öcalan çağrısına DEM’den yanıt

Devlet Bahçeli: Terörist başı mecliste konuşsun