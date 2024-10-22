Migros’tan Cappy Tetra al Dubai Legoland’a ışınlan

Migros çok ses getirecek bir kampanyaya imza attı. Money’lilerin katılabileceği çekilişin detayları…

Migros’a uğrayan Dubai’ye gidiyor

23 Ekim 2024 tarihine kadar Migros Money ile tek seferde 2 adet Cappy Tetra 1 litre alan çekilişe katılma hakkı kazanacak. 26 Eylül’de başlayan kampanya 23 Ekim 2024 saat 22.00’de sona erecek. Çekiliş için Türkiye genelindeki tüm Migros Mağazalarından, 5M Migros, Migros Jet Marketlerinden, Migros Sanal Marketten veya Migros Hemen’den Coca-Cola Satış ve Dağıtım A.Ş’ye ait Cappy 1 litre ürünlerinden (%100 Elma, Kayısı, Şeftali, Portakal, Karışık Meyveli, Atom, %100 Domates, Vişneli, Destek, Meyve Kokteyli, Ekşi Elma, %100 Karışık, %100 Elma Vişne ve %100 Elma Şeftali aromalı tetra ambalajlı ürünlerde geçerlidir) tek seferde 2 adet ve katları olarak satın alım gerçekleştiren (Her 2 adet satın alım için 1 çekiliş hakkı verilecektir.)

Money Kart, Money Bonus veya Money Kart özellikli (Money Pro Kart, Koç Ailem, Money&More, Servis Kart, Positive Kart) bireysel kart sahibi müşterilere çekilişe katılım hakkına sahiptir.

Çekiliş kasım ayında

Dubai Legoland Seyahati 6 Kasım 2024 Çarşamba günü saat 11.00’de gerçekleşecek. Çekilişi kazanan 4 kişiye 212.500 TL değerinde Dubai Legoland Seyahati; 4 kişilik (2 yetişkin+2 çocuk)tatil imkanı verilecek.

Dubai Legoland Seyahati ne zaman gerçekleşecek?

Çekilişi kazanan şanslılar 1 Ocak 2025 ile 28 Şubat 2025 tarihleri arasında tatilden faydalanabilecek. Söz konusu tarihler arasında yapılabilecek tatil 3 gece 4 gün Legoland Otel’de 2 yetişkin + 2 çocuk olacak şekilde yarım pansiyon olarak gerçekleştirilebilecek.

Hangi hizmetler tatil paketi kapsamında?

Şanslı ailenin kazandığı tatilin içerisinde yarım pansiyon konaklamanını yanı sıra İstanbul-Dubai-İstanbul ekonomi sınıfı gidiş-dönüş uçak biletleri, havaalanı-otel-havaalanı transferleri ve safari turu dahildir. Ancak belirtilmeyen tüm harcama ve hizmetler talihliye aittir.

İstanbul Havaalanına gidiş geliş ulaşımı, pasaport ve vize işlemleri, yurtdışı çıkış fonu, belirtilmeyen öğünler ile şahsi harcamalar ve extra hizmet ve turlar talihlilere aittir.

Kampanya yalnızca Money Kart, Money Bonus veya Money Kart özellikli (Money Pro Kart, Koç Ailem Money &More, Servis Kart, Positive Kart) bireysel kart sahiplerine yöneliktir.

Ad,soyad ve GSM no bilgileri eksik veya kayıtlı olmayan Money Kart, Money Bonus veya Money Kart özellikli (Money Pro Kart, Koç Ailem Money &More, Servis Kart, Positive Kart) bireysel kart sahibi müşterilere çekiliş hakkı verilmeyecektir. Kampanya tarihleri arasında alışverişlerini iptal veya iade eden tüketicilerin çekiliş hakkı iptal edilecektir.

Öte yandan seyahat ikramiyesini talihliden başkası kullanamaz, devredilemez ve nakde çevrilemez. Talihli, kendisi dahil 4 kişilik olarak kazandığı ikramiyeyi daha az kişi için kullanmak istemesi halinde, kullanılmayan kısım için herhangi bir hak talep edemeyecektir.

Migros ne zaman kuruldu? Migros tarihi

Migros; İsviçre merkezli Migros Kooperatifler Birliği’nin bir iştiraki olarak 1954 yılında Türkiye’de kurulmuştur. Türkiye’deki perakende sektöründe öncü olan Migros, o dönemde Türkiye’de modern perakendecilik anlayışını başlatmak amacıyla İstanbul Belediyesi ile işbirliği yaparak hizmet vermeye başlamıştır. İlk olarak mobil araçlarla kapı kapı dolaşarak halka hizmet veren Migros, kısa sürede mağaza konseptine geçiş yapmıştır.

Migros Tarihi ve Gelişimi:

1954: İstanbul Belediyesi ile işbirliği içerisinde, İsviçre merkezli Migros Kooperatifler Birliği tarafından Türkiye’de kuruldu.

1975: Koç Holding’in Migros hisselerini satın almasıyla Koç Grubu bünyesine katıldı.

1991: Migros, Türkiye genelinde yayılmaya başladı ve büyük şehirlerin dışında da mağazalar açtı.

1997: Türkiye’deki ilk hipermarket olan 5M Migros açıldı.

2005: E-ticaret platformu Migros Sanal Market’i kurarak online alışveriş alanında hizmet vermeye başladı.

2008: Migros’un çoğunluk hisseleri Koç Holding tarafından BC Partners’a satıldı.

2015: Anadolu Grubu, Migros’un hisselerinin çoğunluğunu satın aldı.

Migros, bugün Türkiye genelinde 81 ilde faaliyet gösteren çok sayıda mağazası ile geniş bir perakende ağına sahiptir ve aynı zamanda çevrimiçi alışveriş platformları ile de hizmet sunmaktadır.