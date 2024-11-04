Politika

Özgür Özel Mardin’e gidecek

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, kayyum atanan Mardin'e giderek görevden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşecek.

NationalTurk04/11/2024
109 Bir dakikadan az
Özgür Özel Mardin'e gidiyor
Özgür Özel Mardin'e gidiyor
Seyşeller

Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Kayyım atamalarının ardından CHP’den önemli bir açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde kayyum atanan Mardin’e gidecek.

CHP’den yapılan açıklamada, Özel’in İstanbul’dan saat 15.15 uçağıyla Mardin’e giderek görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşeceği aktarıldı.

Sabah saatlerinde DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi polis tarafından ablukaya alınırken Ahmet Türk de Özgür Özel’in Mardin’e geleceğini doğruladı. Türk, “Saat 3’te İstanbul’dan aksilik olmazsa Batman’a inecek, Batman uçağında yer bulmuşlar. Saat 5 gibi burada olmaları bekleniyor” açıklamasında bulundu.

Üç belediyeye kayyum atandı

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NationalTurk04/11/2024
109 Bir dakikadan az
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