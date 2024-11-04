Özgür Özel Mardin’e gidecek

Mardin Büyükşehir ile Batman ve Halfeti belediye başkanları görevden uzaklaştırıldı. Kayyım atamalarının ardından CHP’den önemli bir açıklama geldi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, sabah saatlerinde kayyum atanan Mardin’e gidecek.

CHP’den yapılan açıklamada, Özel’in İstanbul’dan saat 15.15 uçağıyla Mardin’e giderek görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk ile görüşeceği aktarıldı.

Sabah saatlerinde DEM Partili Batman, Mardin ve Halfeti Belediyelerine kayyum atanmıştı.

Mardin Büyükşehir Belediyesi polis tarafından ablukaya alınırken Ahmet Türk de Özgür Özel’in Mardin’e geleceğini doğruladı. Türk, “Saat 3’te İstanbul’dan aksilik olmazsa Batman’a inecek, Batman uçağında yer bulmuşlar. Saat 5 gibi burada olmaları bekleniyor” açıklamasında bulundu.

Üç belediyeye kayyum atandı