Recep Tayyip Erdoğan: Hafta sonuna kadar 10 milyon doz aşı gelebilir

“Büyük ihtimalle bu hafta sonuna kadar gelebilir. Beklentimiz 10 milyon adet Çin aşısı geleceği.”

Restoranlardaki riskleri de haftaya yapılacak kabine toplantısında görüşeceklerini söyledi:

“Restoran işletmeciliğiyle ilgili kabine toplantısında değerlendirmesini yeniden ele alacağız. Endişelerimiz var, her ne kadar sıkı tutacağız diyorlarsa da maalesef sıkı tutulmuyor. Şu anda başarılı bir süreç var. Bu başarılı süreci tersine çevirmek, o riski almak istemiyoruz.”

Erken seçim tartışmaları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, erken seçim tartışmalarıyla ilgili de “Biliyorsunuz biz bu muhalefetteki siyasi partiler gibi acelecilik içerisinde değiliz. Şu andaki tablo, takvim, Haziran 2023’tür. 2023’ten önce böyle bir erken seçim filan falan söz konusu değildir. Bir defa oturmuş demokrasilerde aklınıza estiği zaman erken seçime gidilmez. Bu erken seçim yaygaraları, bunlar daha oturmamış ama kendilerine ‘acaba bir yerden ne elde edebiliriz’ gayreti içerisinde olanların hayalleridir. Böyle bir şey kesinlikle söz konusu değildir. Cumhur İttifakı olarak kesinleşmiş bir tarih vardır, bu tarih de Haziran 2023’tür” açıklaması yaptı.

Muhalefet milletvekilleri, bir önceki seçimin olağan tarihinin 2019 olduğunu ancak Cumhur İttifakı’nın kararıyla Haziran 2018’de erken seçim yapıldığını hatırlatmıştı.

‘Bir gece ansızın gelebiliriz’

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Irak ziyaretinin hatırlatılması ve PKK’ya ortak operasyonu yapılıp yapılmayacağı sorusu üzerine de Erdoğan, “Operasyonlar açıklayarak yapılmaz. Her zaman benim bir sözüm var, bir gece ansızın gelebiliriz.” ifadelerini kullandı.