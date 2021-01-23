İtalya Kupasında Erken Final: İnter – Milan

İtalya Kupası son 16 turunda Milan, Torino‘yu penaltı atışları sonunda 5-4 yenerek çeyrek finale yükselen AC Milan ile normal süresi berabere biten karşılaşmada Fiorentina’yı 2-1 mağlup eden İnter çeyrek finalde karşı karşıya geliyorlar.

Zlatan İbrahimoviç ve Conte’nin hafta sonu Serie A’da oynanan maçlar sonrası birbirlerine esprili bir şekilde Salı günü maçta görüşürüz demeleri maç günü renkli geçmesinin sinyallerini veriyor.

Coppa Italia adıyla anılan ve yeni sponsoru Coca Cola olan İtalya Kupasını geçen yıl Napoli kazanmıştı.

Serie A’ da ilk iki sırada bulunan iki takım İtalya Kupası çeyrek finali maçı salı akşamı TSİ ile 22.25’de karşılaşacak.