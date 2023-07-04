SHP Yeniden Kurulacak Dedikonusu! Karayalçın’dan Açıklama

CHP’nin seçimden hezimetle ayrılması ve Kılıçdaroğlu’nun genel başkanlığı bırakmaması sonrası siyaset sahnesinde yeni arayışlar hızlandı. SHP yeniden kurulacak iddiası da kulislerde dolaşmaya başladı.

Cumhuriyet Halk Partisi’nde (CHP) ‘değişim’ tartışmaları devam ederken, dikkati çeken bir iddia gündeme geldi.

İddiaya göre, Sosyaldemokrat Halkçı Parti (SHP) yeniden kurulacak.

Eski CHP Milletvekili ve gazeteci Barış Yarkadaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “CHP’nin sorunları CHP içinde kalınarak çözülmelidir. ‘CHP’de istediğimiz olmazsa gider SHP’yi yeniden kurarız’ demek ve bunun için bazı isimlere ‘kuruculuk görevi’ vermek, hırsın aklın önüne geçmesinden başka bir şey değildir” ifadelerini kullanarak şöyle devam etti:

“Bazı arkadaşlarımızın 94 yerel seçiminden hiçbir ders almadıkları ve “aynı şeyi yaparak farklı sonuçlar almaya çalışmaları” gerçekten ilginç.. “SHP’yi kuracağım” diye zemin yoklayan ve görev alan arkadaşımız da böyle tarihsel bir vebalin altına girmemelidir. 2024 yerel seçimlerini “birlik içinde” kazanmak zorundayız.”

SHP Yeniden Kurulacak İddiası: Murat Karayalçın’dan Açıklama

Eski SHP Genel Başkanı ve eski bakanlardan Murat Karayalçın, söz konusu iddiaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Twitter hesabınan açıklama yapan Karayalçın şunları kaydetti:

“Benim için kırmızı çizgi CHP’nin bütünlüğüdür ve bunu zora sokacak, halel getirecek hiçbir girişimi kabul etmem. Son Genel Başkan olarak SHP’nin yeniden açılmasını düşünenler varsa, bunun yanında olmam ve doğru bulmam.”

Sosyaldemokrat Halkçı Parti, 12 Eylül darbesinden sonra kapatılan Cumhuriyet Halk Partisi’nin devamı niteliğindeki SHP 1995’te Cumhuriyet Halk Partisi ile birleşmiş, böylece hukuki varlığını sona erdirmişti.

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