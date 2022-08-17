Ankara ve Tel Aviv’den yapılan açıklamalar, karşılıklı atanacak büyükelçiler sayesinde ikili ilişkilerin daha olumlu gelişeceği beklentisine vurgu yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsrail ile normalleşmenin Filistin davasından vazgeçme anlamına gelmediğini bir kez daha vurguladı.

2018’den bu yana maslahatgüzar düzeyinde yürütülen ilişkilerin büyükelçi seviyesine çıkartılmasıyla ilgili ilk açıklama, dönemin İsrail Dışişleri Bakanı, şimdi Başbakan Yair Lapid’in 23 Haziran’da Ankara’ya yaptığı ziyaret sırasında yapılmıştı.

Mevlüt Çavuşoğlu ve Yair Lapid, düzenledikleri basın toplantısında, karşılıklı büyükelçi atama konusunda çalışmalara başlama kararını duyurmuşlardı.

İki yetkili bugün de atama kararı alındığını ve sürecin ilerki günlerde tamamlanacağı açıklamasını yaptılar.

Hedef bölgesel istikrar

BBC’nin haberine göre, ilk açıklama Başbakan Lapid’in ofisinden geldi. Türkiye ile tam normalleşme yününde adım atma kararının alındığını belirten açıklamada, büyükelçilerin yanı sıra başkonsolosların da atanacağı bilgisini içerdi.

Lapid, Türkiye ile diplomatik ilişkilerin yükseltilmesinin bölgesel istikrar ve ekonomi açısından İsrail vatandaşları için önemli bir gelişme olduğunu kaydetti.

İsrail Başbakanı, büyükelçi atamasının son bir yılda taraflar arasında yapılan üst düzey temaslarını doğurduğu “pozitif atmosferin” sonucu olduğunu da vurguladı.

Büyükelçilerin atanmasına ilişkin son değerlendirmelerin dün akşam telefonda görüşen İsrail Dışişleri Bakanlığı Genel Direktörü Alon Ushpiz ile Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal arasında yapıldığı da aktarıldı.

Büyükelçiler yeniden atanacak

Kırgızistan Dışişleri Bakanı Ceenbek Kulubayev ile düzenlediği ortak basın toplantısında soruları yanıtlayan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara-Tel Aviv hattında geçen seneden bu yana devam eden normalleşme çabalarına dikkat çekti ve şunları söyledi:

“Sonuçta ilişkilerin normalleşmesi konusunda atacağımız adımlar içinde karşılıklı büyükelçileri tekrar atamak da vardı. Bu salonda Sayın Lapid’le gerçekleştirdiğimiz basın toplantısında da büyükelçilerin atanması konusunda çalışmaları başlattık diye bir açıklama yapmıştık. Bu çalışmalar neticesinde İsrail’den de böyle olumlu bir adım geldi.

“Tabii biz de Türkiye olarak İsrail’e, Tel Aviv’e büyükelçi atama kararı aldık. Önümüzdeki süreçte zaten kararnamemiz de var, atayacağımız büyükelçiler konusunda isimleri de, diğer atayacağımız büyükelçilerin listesini de Sayın Cumhurbaşkanımıza arz ettikten sonra süreç resmen başlamış olacak.”

Dışişleri Bakanlığı’nca hazırlanan büyükelçiler kararnamesinde İsrail’e atanacak ismin de yer aldığı, kararnamenin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasının ardından sürecin gelişeceğini kaydeden Çavuşoğlu, diplomatik temsil düzeyinin artmasının ikili ilişkilerin gelişimine olumlu yansıyacağını belirtti.

Dışişleri Bakanı, büyükelçi olarak kimin atanacağını ise açıklamadı.

Türkiye, ABD’nin İsrail’deki büyükelçiliğini Tel Aviv’den Kudüs’e taşıma kararı sonrası İsrail büyükelçisini Ankara’ya çağırmıştı. 2018’deki protestolar sırasında onlarca sivil Filistinlinin güvenlik güçlerince vurulması sonrası İsrail’den Ankara’daki büyükelçisini çekmesini istemişti.

Taraflar o tarihten bu yana maslahatgüzar düzeyinde temsil ediliyorlar.