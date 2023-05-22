“Ümit Özdağ ile Kararımız Aynı Olmak Zorunda Değil”

Sözcü yazarı İsmail Saymaz’a konuşan Sinan Oğan, “Ümit Bey’le dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil” ifadelerini kullandı.

İsmail Saymaz bugünkü yazısında geçtiğimiz hafta başında Kemal Kılıçdaroğlu ile Oğan’ın gizli bir toplantı yaptığını ileri sürerek “Kılıçdaroğlu, önceki gün Özdağ’ı Zafer Partisi’nde ziyaret etti. Ziyarette herhangi bir teklifte bulunmadı. Dolayısıyla Özdağ memnun kalmadı” diye yazdı. Saymaz, Oğan’ın Erdoğan’ı desteklemeyi savunduğunu, Özdağ’ın tarafsız kalmayı önerdiğini kaydetti.

Saymaz’ın sorularını yanıtlayan Oğan, Özdağ’la farklı düşündüklerini reddetmeyerek, şunları söyledi:

“Ümit beyle tüm süreci istişareyle götürüyoruz. Hatta farklı şeyler düşünsek de istişare ediyoruz. Aramızda sıkıntı yok. Her şeyi konuşuyoruz. Sadece Ümit beyle değil, diğer arkadaşlarla da… Ümit beyle dostluğumuz ve hukukumuz var. Ancak kararımız aynı olmak zorunda değil. Farklı düşünebiliriz. Aynı düşünmek zorunda değiliz. Tamamı aynı tavrı destekleyecek diye bir şey yok.”

Oğan, “Erdoğan ve Kılıçdaroğlu ile yaptığınız görüşmelerde size bir teklifte bulunuldu mu?” sorusunu da “İkisine de ‘Sizden şunu istiyorum’ diye bir teklifle gitmedim. İlkeler bazında konuştum. Dolayısıyla, anlaşacağım ve destekleyeceğim tarafla ilgili ilkeler bazında karar vereceğim. Asla ‘Şunu aldık, şunu verin’ olmayacak. Beni birçok şeyle suçluyorlar. Benim öyle bir talebim ve niyetim yok” şeklinde yanıtladı.

Karar verirken hangi ölçüye göre hareket edeceği sorusuna da, “Gelecekte Türkiye’yi yönetme ve bir krize sokup sokmama, ülkenin bu seçimi kazasız belasız atlatıp atlatamaması, sonrasında yönetim krizinin oluşup oluşmaması” yanıtını verdi.

Saymaz, “Bu ifadeler Oğan’ın, mecliste çoğunluğu Cumhur İttifakı aldığı için Erdoğan’a destekleyeceği kanaatini pekiştiriyor” dedi.

Oğan ayrıca hem kendisinin hem de Ümit Özdağ’ın kesinleşmiş bir kararı olmadığını söyledi.

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