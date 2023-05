Akşener: Her Türlü Yetkiyi Kılıçdaroğlu’na Verdik

İYİ Parti Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı yardımcısı adayı Meral Akşener, “Adayımız olarak Kılıçdaroğlu’nu gösterdik, arkasında dün durduk bugün de duruyoruz. Oğan dahil her türlü görüşme yetkisini Kılıçdaroğlu’na verdik” dedi.

14 Mayıs seçimlerinin ardından ilk kez partisinin genel merkezinde açıklamalarda bulunan Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu’na cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan ve başka isimlerle görüşme yetkisini liderler olarak verdiklerini ifade ederek “Önümüze kimler dikilirse dikilsin, bizim kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktur” dedi.

14 Mayıs’a kadar kendi ve arkadaşlarının 45 miting, 54 noktada çalışma yaptığını belirten Akşener, ilk tur sonunda çıkan tabloyu özetledi. Sandığa gitmeyen 12 milyonun üzerinde potansiyel seçmenin olduğunu belirten Akşener, “Bu seçim sıfır sıfır başlayan referandum haline dönmesi gereken bir seçim” dedi.

Akşener şunları söyledi:

“Kanaat önderi dediğimiz pek çok insan üzerinde etkili olan insanla birebir görüşmeler gerçekleştirdim. Tüm teşkilatlarımız ve milletvekillerimiz saha çalışmalarına başladılar. Partimizin tüm kurumları sahada olacaklar. Sayın Kılıçdaroğlu’nun 13’üncü cumhurbaşkanı olarak seçilmesi için hepimiz elimizden gelenin sonuna karar çalışacağız.

İlk turda tercihini sayın Erdoğan’dan yana kullanan ya da Kılıçdaroğlu’ndan yana kullanmayanlarla yakın temas kuracağım.

İstanbul’da yoğun programım başlayacak. Kapı zili çalmak dahil mikro bazda çalışma yapacağım. Meclis’in Cumhur İttifakı tarafından alınması cumhurbaşkanlığının Millet İttifak tarafından alınması gerekliliğini mecbur kıldı. Buna mutlaka mani olmalıyız. Meclis Cumhur İttifakı’nın bileşenleri olabilir ama Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanı seçilmesi lazım ki ucube sistemin denge ve denetlemesi gerçekleşsin.

Sandığa gitmemiş kardeşlerim, sayın Erdoğan’a oy vermemiş ya da geçersiz hale getirmiş kardeşlerim. Sizlere sesleniyorum. Özellikle İYİ Partililer. Akrabalarınızı dostlarınızı sandığa götürüp Kılıçdaroğlu’na oy vereceksiniz. Ya seçimi kazanmak uğruna kadınlara tecavüzü reva görenleri ya da kadınların çocukların hakkını koruyup iyileştirmeye çalışanları seçeceksiniz. Ya Atatürk’ün adını anmayanları ya da adıyla ananları seçeceksiniz. Ya ensar diye diye ülkemizi yol geçen hanına çevirenleri seçeceksiniz ya da hukukumuzu namus bilenleri seçeceksiniz. Ya düşman karşısında birlikte kan döküp kardeş olmuş bir büyük milleti birbirine düşman edenleri ya da Türkiye’nin birliğini vadeden Sayın Kılıçdaroğlu’nu seçeceksiniz. Bu seçimle birlikte artık önümüzde iki seçenek var. Sarayın büyüyen gölgesinde kayıp mı olacağız yoksa millet iradesini hakim mi kılacağız?

Akşener: Biz Kazanacağız

Hiç şüphem yok ki milletimiz güç hırsından yolunu kaybetmiş bir kişinin ihtiraslarına teslim olmayacak. İstibdadın karşısında hürriyet diye haykıracağız. Önümüze kimler dikilirse dikilsin bizim kazanmaktan başka seçeneğimiz yoktur. Bizler aynı bizden öncekiler gibi istibdada dur demeye devam edeceğiz. Kahrolsun istibdat yaşasın hürriyet diyeceğiz. Dün olduğu gibi istibdatçılar girecek hürriyetçiler kazanacak. Biz kazanacağız millet kazanacak. ”

Kılıçdaroğlu’na Yetki Verildi

Cumhurbaşkanı adayı Sinan Oğan’la Kılıçdaroğlu’nun görüşmesine dair Akşener, “Ben görüşme yapmadım. Adayımız olarak Kılıçdaroğlu’nu gösterdik, arkasında dün durduk bugün de duruyoruz. Her kafadan ses çıkan sistemlerde sonuç alınamaz. Sayın Oğan dahil her türlü görüşme yetkisini talepleri varsa yerine getirme yetkisini, diğer genel başkanlar olmak üzere kendisine verdik. Hiçbir itirazım olmadığı gibi arzu ettikleri her türlü görevlendirebilirler” ifadelerini kullandı.

