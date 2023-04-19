Ümit Özdağ: Ömer Çelik Benden Not İstemeye Geldi, Kovdum

Ümit Özdağ, Adana’da Çukurova Gazeteciler Cemiyeti’nde önemli açıklamalarda bulundu. Ümit Özdağ AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik için ilginç bir iddiada bulundu.

Adana’nın bilerek ihmal edildiğini öne süren Özdağ şunları söyledi:

“Adana’nın AKP’li vekili kim? Ömer Çelik. Başka bir şey söylemeye gerek var mı? Eğer AKP, Ömer Çelik’i bir kente yolluyorsa o kenti gözden çıkardığının açık kanıtıdır bu. Benim öğrencimdi, benden sınıfta kaldı. Yüksek lisans programında atıldı. En son bana geldiğinde not istemeye gelmişti; “Derslere girmeden sınava gireyim beni geçir” diye. Ben de, “Çık dışarıya” dedim. Bunu da ilk defa açıklıyorum. Yüksek lisans programında atıldı. Hayatı başarısızlıklarla dolu bir adam, Adana için bir talihsizlik.”

Özdağ, eski Adalet Bakanı Sadullah Ergin’in CHP listesinden seçime girecek olmasıyla ilgili ise şunları kaydetti:

“Türk Silahlı Kuvvetleri’ne ve Türk Devleti’ne FETÖ kumpasları döneminin Adalet Bakanı’nın CHP listelerinden Meclis’e girmemesi gerektiğini düşünüyoruz, Sadullah Ergin’in. Vatansever CHP seçmenine de sesleniyorum; Ankara’da 1. bölgede Zafer Partisi’nin birinci sıra adayı Prof. Dr. Ali Şehirlioğlu; Türk Silahlı Kuvvetleri’nin en kıdemli harp cerrahlarından birisidir. Yüzlerce Türk askerinin canını kurtarmıştır. Patlamamış fünyeyi askerin vücudundan bomba imha ekibi ile birlikte ölümü göze alarak çıkarmış bir doktor. Bizim birinci sıra adayımız. Sevgili vatansever CHP’liler, İyi Partililer, bütün partililer; Ankara Çankaya’da birinci sırada Ali Şehirlioğlu’na Zafer Partisi’ne mi vereceksiniz yoksa Ali Tatar dahil birçok Türk subayını hapishaneye ve ölüme yollayan Sadullah Ergin’e mi vereceksiniz oyunuzu?

Ordu’da bütün bu kumpasları gerçekleştiren FETÖ’cü emniyet mensuplarının il emniyet müdürü, ilçe emniyet müdürü, kaymakam, vali olarak atayan İdris Naim Şahin’i mi seçeceksiniz yoksa Ordu’nun en başarılı gazetecisini, Zafer Partisi birinci sıra adayı olan arkadaşımızı mı seçeceksiniz? Buna bir karar verin. Meclis’te bir FETÖ grubu mu istiyorsunuz yoksa Meclis’te Atatürk çizgisinde Türk milliyetçilerini mi istiyorsunuz?

Biz, helalleşmeye gelmiyoruz. Biz, hesaplaşmaya geliyoruz.”

YUNANİSTAN KİRA GARANTİLİ GOLDEN VİSA PROJESİ

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

