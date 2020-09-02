ABD ‘den Coronavirüs aşısı kararı

ABD’de Trump yönetimi, Dünya Sağlık Örgütünün küresel Kovid-19 aşısı programına katılmayacağını açıkladı.

ABD, Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve dağıtmayı hedefleyen küresel girişime dahil olmayacağını açıkladı.

“Washington Post” gazetesinde yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, Dünya Sağlık Örgütünün eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı’na (Covax) katılmayacağını açıkladı.

ABD, aşı çalışmalarını yalnız başına yürüteceğini vurguluyor.

Donald Trump yönetimi, “pandemiyle mücadelede Çin-etkisinde kararlar aldığı” gerekçesiyle 29 Mayıs’ta Dünya Sağlık Örgütüyleilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Uzmanlar ise, ABD’nin aşı çalışmalarında yalnız hareket etme kararının hem ABD hem de dünya nüfusunun, pandemiden çıkışın umudu olarak görülen potansiyel bir aşıya erişiminde sıkıntıya yol açabileceği konusunda uyarıyor.