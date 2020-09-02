ABD’nin ambargo kararına AKP’den tepki

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, ABD’nin Kıbrıs Rum Yönetimi’ne yönelik silah ambargosunu kaldırmasının yanlış bir karar olduğunu belirtti.

“Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir.” ifadesini kullana Çelik, Twitter hesabından şu paylaşımı yaptı:

“Bu karar, Rum yönetiminin hukuksuz taleplerini teşvik etmektir. Türkiye ve KKTC, hukuk, diplomasi ve hakkaniyet dışında hiçbir yolla karar almaya zorlanamaz. Biz hakkaniyet temelinde müzakereden yanayken, Yunanistan korsan anlaşmalarla bu zemini tahrip etmiştir. Güney Kıbrıs Yönetimi asla Kıbrıs Türkleri’nin haklarını gasbedemez.

Türkiye garantör ülke olarak KKTC’nin hak ve menfaatlerini korumaya muktedirdir. Cumhurbaşkanımızın mesajı açıktır, hak ve menfaatlerimiz konusunda hiçbir dayatmayı kabul etmeyiz ve asla taviz vermeyiz. Türkiye, KKTC’ye yapılmak istenen hiçbir haksızlığa izin vermeyecektir.”