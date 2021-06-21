Aziz Yıldırım’dan Sürpriz Karar: 24 Haziran Perşembe

Ali Koç’un başkanlığı döneminde de futbolda başarılı sonuçlara ulaşamayan Fenerbahçe’de yaklaşan seçim öncesi sürpriz bir gelişme yaşandı.

Kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım, Perşembe günü basın toplantısı düzenleyecek. Yıldırım, 24 Haziran perşembe günü saat 11.30’da Çırağan Sarayı’nda gazetecilerle bir araya gelecek.

Aziz Yıldırım tarafından yapılan açıklama şöyle;