Bakanlık Duyurdu: Çay Ocakları Kapatılıyor

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Bakanlık binasındaki koronavirüs vakalarının artması üzerine Sağlık Bakanlığı yeni önlemler aldı. Önlemler arasında bina dahilindeki tüm çay ocaklarının kapatılması da var.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından ‘Kovid-19 Salgını Tedbirleri’ başlığıyla, bakanlık bünyesindeki tüm birimler gönderilen yazıda birçok idari tedbir bulunuyor.

Son günlerde bakanlık merkez hizmet birimlerinde vakaların sayısında artış olması sebebiyle alınan tedbirlere ilave olarak, belirtilen hususlara azami özenin gösterilmesinin zorunluluk teşkil ettiği vurgulandı.

Alınan önlemler şöyle;