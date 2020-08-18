Darbe Girişimi! Meclis Başkanı ve Bakanlar Tutuklandı

Mali’de devam eden siyasi krizin ortasında, başkentin hemen dışındaki Kati’deki bir ordu üssünde silahlı çatışmalar duyuldu. Durum belirsizliğini koruyor, ancak silah sesleri olası bir darbe girişimi korkusunu ateşledi.

Mali’nin başkenti Bamako yakınlarındaki bir ordu üssünde silah sesleri duyuldu ve çatışmalarla boğuşan ülkede olası bir isyan korkusuna yol açtı.

Yakındaki tanıklara göre askerler, Bamako’ya 15 kilometre uzaklıktaki Kati kasabasındaki bir askeri üste havaya ateş açtılar, ancak kimin kime ateş ettiği belirsizliğini koruyor.

Norveç Büyükelçiliği “Büyükelçiliğe Silahlı Kuvvetlerdeki bir isyan bildirildi ve askerler Bamako’ya doğru yola çıktı. Norveçliler dikkatli olmalı ve tercihen durum netleşene kadar evde kalmalı” açıklamasını yaptı.

Kaynaklar Mali darbe girişimi liderinin Albay Sadio Camara olabileceğini belirtiyor.

Maliye Bakanı Abdoulaye Daffe ve Ulusal Muhafızlar Genelkurmay Başkanı da dahil olmak üzere çok sayıda üst düzey politikacı ve yetkilinin tutuklandığı bildiriliyor.

Ulusal radyo istasyonu ORTM askerler tarafından boşaltıldı.

Batı Afrika ülkesindeki Fransız Büyükelçiliği de vatandaşlarını evlerinde kalmaya çağırdı.

Anadolu Ajansı, Meclis Başkanı ile Ekonomi ve Finans bakanının da gözaltına alındığını duyurdu.