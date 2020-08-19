Bayram Namazından Sonra Virüse Yakalanmıştı! Belediye Başkanı Hayatını Kaybetti

3 Ağustos’ta koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıklayan Konya’nın Çumra ilçesi belediye başkanı Halit Oflaz hayatını kaybetti. Oflaz, toplu bayram namazına katılmasının ardından virüse yakalanmıştı.

46 yaşındaki Halit Oflaz 3 Ağustos’ta sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, boğaz ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede kendisine koronavirüsü teşhisi konulduğunu, sağlık durumunun iyi olduğunu ve tedavisinin devam ettiğini açıklamıştı.

Durumu ağırlaştıktan sonra Konya merkezindeki Selçuklu Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılan ve burada entübe şekilde tedavisi devam eden Oflaz gece saatlerinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Oflaz, toplu kılınan bayram namazında yurttaşlarla bir araya geldikten 3 gün sonra, 3 Ağustos’ta koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığını açıklamıştı.

Evli ve 4 çocuk babası Oflaz, 2019 yılında yapılan yerel seçimlerde Çumra ilçesinde AKP’den belediye başkanı seçilmişti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz için Twitter hesabından yayınladığı taziye mesajında “Çumra Belediye Başkanı Halit Oflaz, COVID-19 tedavisi gördüğü Konya Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Genç fakat hastalığı ağır yaşayanlardandı. Kendisine Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Kurallara uyarak acı haberleri azaltalım” ifadelerini kullandı.