Balgam Söktürücü Çaylar

MUCİZEVİ DOĞAL BİTKİLERLE BOĞAZI RAHATLATIN!

1. Kekik Çayı:

Kekik çayı, bal ile tatlandırılarak uzun süre boğazın yumuşamasını sağlar.

2. Nane çayı:

Nane çayı, öksürükleri geçirir, boğazı yumuşatır ve ciğerlerin açılmasını kolaylaştırır.

3. Okaliptüs Çayı:

Okaliptüs çayı, öksürüğü hafifletir, boğazı yumuşatır ve balgamın atılmasını kolaylaştırır.

4. Anason Çayı:

Anason çayının buharı, ciğerleri yumuşatır ve boğazdaki balgamın çıkmasını kolaylaştırır.

5. Melekotu Kökü Çayı:

Soğuk algınlıklarına, burun tıkanıklığına ve ateşe karşı etkili olan melekotu kökü çayı, balgamın atılmasının hızlandırılmasına yardımcı olur.

6. Rezene Çayı:

Rezene çayı boğazı yumuşatır, kuru öksürükleri azaltır ve ciğerleri temizler.

7. Meyan Kökü Çayı:

Meyan kökü çayı, iltihabı önleyici ve balgam söktürücü özellikleriyle akciğerleri ısıtarak solunum sistemi hastalıklarına iyi gelir.



BALGAM SÖKTÜREN MUCİZEVİ BİTKİLER SAYESİNDE DOĞAL YÖNTEMLERLE BOĞAZI RAHATLATIN!

1. Kekik Çayı:

Kekik çayının bal ile tatlandırılması, boğazı uzun süre yumuşatır.

2. Nane Çayı:

Nane çayı, öksürüğü geçirir, boğazı yumuşatır ve ciğerleri açar. Nane yağı masajı ile grip rahatsızlıklarına karşı da etkili olur.

3. Okaliptüs Çayı:

Okaliptüs çayı, boğazı yumuşatır, öksürüğü hafifletir ve boğazdaki balgamın atılmasını kolaylaştırır.

4. Anason Çayı:

Anason çayının buharı ciğerleri açıp balgamın çıkmasının hızlandırır.

5. Melekotu Kökü Çayı:

Soğuk algınlıkları ve ateşi düşürmek için kullanılan melekotu kökü çayı, balgamın atılmasını hızlandırır.

6. Rezene Çayı:

Rezene çayı, kuru öksürükleri hafifletmek ve boğazı yumuşatmak için kullanılır.

7. Meyan Kökü Çayı:

Meyan kökü çayı, astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılan balgam söktürücü özelliğiyle akciğerleri ısıtır.

Bunu paylaşabilirsiniz Twitter

Facebook

Telegram

WhatsApp

LinkedIn

