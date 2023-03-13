Balgam Söktürücü Çaylar
Doğal bitkilerle boğazınızı rahatlatın ve balgam söktürün. Balgama karşı iyi gelen çaylar;
MUCİZEVİ DOĞAL BİTKİLERLE BOĞAZI RAHATLATIN!
1. Kekik Çayı:
Kekik çayı, bal ile tatlandırılarak uzun süre boğazın yumuşamasını sağlar.
2. Nane çayı:
Nane çayı, öksürükleri geçirir, boğazı yumuşatır ve ciğerlerin açılmasını kolaylaştırır.
3. Okaliptüs Çayı:
Okaliptüs çayı, öksürüğü hafifletir, boğazı yumuşatır ve balgamın atılmasını kolaylaştırır.
4. Anason Çayı:
Anason çayının buharı, ciğerleri yumuşatır ve boğazdaki balgamın çıkmasını kolaylaştırır.
5. Melekotu Kökü Çayı:
Soğuk algınlıklarına, burun tıkanıklığına ve ateşe karşı etkili olan melekotu kökü çayı, balgamın atılmasının hızlandırılmasına yardımcı olur.
6. Rezene Çayı:
Rezene çayı boğazı yumuşatır, kuru öksürükleri azaltır ve ciğerleri temizler.
7. Meyan Kökü Çayı:
Meyan kökü çayı, iltihabı önleyici ve balgam söktürücü özellikleriyle akciğerleri ısıtarak solunum sistemi hastalıklarına iyi gelir.
BALGAM SÖKTÜREN MUCİZEVİ BİTKİLER SAYESİNDE DOĞAL YÖNTEMLERLE BOĞAZI RAHATLATIN!
1. Kekik Çayı:
Kekik çayının bal ile tatlandırılması, boğazı uzun süre yumuşatır.
2. Nane Çayı:
Nane çayı, öksürüğü geçirir, boğazı yumuşatır ve ciğerleri açar. Nane yağı masajı ile grip rahatsızlıklarına karşı da etkili olur.
3. Okaliptüs Çayı:
Okaliptüs çayı, boğazı yumuşatır, öksürüğü hafifletir ve boğazdaki balgamın atılmasını kolaylaştırır.
4. Anason Çayı:
Anason çayının buharı ciğerleri açıp balgamın çıkmasının hızlandırır.
5. Melekotu Kökü Çayı:
Soğuk algınlıkları ve ateşi düşürmek için kullanılan melekotu kökü çayı, balgamın atılmasını hızlandırır.
6. Rezene Çayı:
Rezene çayı, kuru öksürükleri hafifletmek ve boğazı yumuşatmak için kullanılır.
7. Meyan Kökü Çayı:
Meyan kökü çayı, astım, bronşit ve solunum sistemi ile ilgili diğer hastalıkların tedavisinde de kullanılan balgam söktürücü özelliğiyle akciğerleri ısıtır.
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