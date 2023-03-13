6284 Kaldırılacak mı? Bakan Yanık’tan Açıklama

Aile Bakanı Derya Yanık yaptığı açıklamada “6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez” dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 6284 sayılı kanun hakkında açıklama yaptı. Sosyal medya hesabından konuya değinen Yanık şunları kaydetti:

“Kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele, AK PARTİ’nin kırmızı çizgisidir. 20 yıldır, kadına yönelik şiddetle mücadele ve kadınların tüm sosyal, ekonomik, siyasal haklarına kavuşmaları için sayısız yasal düzenleme, farkındalık çalışması yaptık. Kimsenin, hele sn Kılıçdaroğlu’nun, seçim sürecini fırsat bilip bu çabamızı sabote etmeye hakkı yoktur. Bu ülkenin kadınları, özellikle muhafazakar kadınları sn Kılıçdaroğlu, kazanımlarına sahip çıkacak kadar güçlü ve akıllıdır. 6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. 6284 sayılı kanunun ruhuyla ve mevcudiyetiyle varlığı son derece önemlidir. Varlığının tartışmaya açılması dahi bizce kabul edilemez.”

Cumhur İttifakı’na katılması gündemde olan Yeniden Refah Partisi’nin ittifaka katılmak için 5 madde sunduğu, bu maddelerden birinin de 6284 sayılı kanunun kaldırılması olduğu iddia edilmişti. Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Doğan Aydal, Habertürk’te katıldığı programda taleplerin yer aldığı listeyi AK Parti’ye ilettiklerini ve kendilerine ‘hiçbir problem yok’ yanıtı verildiğini söylemişti.

6284 sayılı Kanun, kadına yönelik şiddetle mücadele için yaptığımız en önemli yasal düzenlemelerden biridir. Kanunun kabulünden bu yana, uygulamayı da geliştirmek için titizlikle düzenlemelerimizi sürdürüyoruz. — Derya Yanık (@deryayanikashb) March 13, 2023

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