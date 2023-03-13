Esir Takası: ABD İran’ı Yalanladı

ABD, İran’la iddia edilen bir tutuklu değişim anlaşmasını şiddetle yalanladı. İran Dışişleri Bakanı Hossein Amirabdollahian devlet televizyonunda ülkesinin ABD ile bir esir değişimi anlaşması müzakere ettiğini söylemişti.

Başkan Joe Biden’ın Ulusal Güvenlik Konseyi yaptığı açıklamada, “İranlı yetkililerin, İran tarafından hukuka aykırı bir şekilde gözaltına alınan ABD vatandaşlarının serbest bırakılması konusunda anlaşmaya vardığımız yönündeki iddiaları yanlıştır” denildi.

Washington’daki Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, “İranlı yetkililerin bir esir değişimi anlaşmasına varıldığına dair iddiaları korkunç bir başka yalan” dedi.

Dışişleri Bakanı Amirabdollahian, televizyonda yaptığı konuşmada, İran ile ABD arasında bir mahkum takası belgesinin Mart 2022’den bu yana “dolaylı olarak imzalanıp onaylandığını” iddia etti.

“Her şey yolunda giderse”, takas önümüzdeki birkaç gün içinde gerçekleşecekti.

Amirabdollahian daha önce ABD ile olası anlaşmalar hakkında bilgi vermişti. Ancak anlaşmalar asla gerçekleşmedi. Milli Güvenlik Konseyi, “Maalesef İranlı yetkililer bir şeyler uydurmaktan çekinmiyor” dedi.

Gözlemciler, yanlış beyanların rejimin İran halkının desteğini geri kazanma girişimi olabileceğine inanıyor. Ülkenin teokratik hükümetine karşı protestolar yer yer devam ediyor.

ABD vatandaşları tutuklu kalmaya devam ediyor

İran’da gözaltındaki ABD vatandaşları arasında 2016 yılında casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapis cezasına çarptırılan iş adamı Siamak Namazi, 2018’den beri hapiste olan iş adamı Emad Sharghi ve çevre aktivisti Morad Tahbaz yer alıyor. Üçünün de İran vatandaşlığı var ve Tahbaz da İngiliz vatandaşlığına sahip. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Price, “İran’da haksız yere hapsedilen üç Amerikalı’nın serbest bırakılması için yorulmadan çalışıyoruz” dedi.

İran, sürekli olarak yabancıları casusluk veya diğer ulusal güvenlik ihlalleri suçlamasıyla gözaltına aldı.

ABD, İran’ın nükleer anlaşmaya varıldığını iddia etmesine rağmen, herhangi bir anlaşmanın ilan edilmediğini ve bu iddiaların ‘acımasız yanlış savlar’ olarak nitelendiğini açıkladı.

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