Seçimlerden 16 Ay Sonra Hükümet Kuruldu

2018 yılı sonunda hükümetin dağılmasının ardından Mayıs 2019’da yapılan seçimden bu yana yapılan hükümeti kurma çalışmaları 16 ay sonra sonuç verdi. Müzakereleri yürüten yeni başbakan Croo ile Sosyalist Parti’den Paul Magnette Kral Philippe’e anlaştıklarını bildirdi.

16 aydır geçici hükümetle yönetilen Belçika’da yeni başbakan Flaman liberal parti Open VLD’nin genel başkanı Alexander de Croo oldu.

Croo, Belçika’da uzun süredir imkansız görülen bir şeyi başardıklarını ifade ederken hükümetin ortağı Sosyalist Parti lideri Paul Magnette, kimin başbakan olacağına yönelik soruya “Nasıl seçeceğimizi bilemedik, o yüzden yazı tura attık. Alexander denk geldi ama bu harika bir tercih” yanıtını verdi.

Vivaldi Koalisyonu olarak adlandırılan hükümette 7 parti bulunuyor. De Croo ise 2011’den bu yana başbakan olan ilk Flaman oldu.

Belçika’nın 150 sandalyeli parlamentosunda N-VA’nın 25, Sosyalist Partinin 20 milletvekili bulunuyor. Hükümeti kuracak koalisyonun 76 milletvekiline sahip olması gerekiyor. Parlamentoda irili ufaklı 12 parti temsil ediliyor.