Burun Tıkanıklığı ve Ateş: Ne İyi Gelir?

‐ Tüm giysilerin havalandırılmış ortama çıkarılması gerekir.

‐ Burun ve diğer vücut kısımlarına sıcak kompres uygulanmalıdır.

‐ Çorba, yoğurt, meyve suları ya da mis gibi ferahlık veren gıdaların tüketilmesi önerilir.

‐ Sıcak su içilerek; vücudun sıvı kaybının önüne geçilmelidir.

‐ Ateş düşürücü ilaçların kullanılması gerekir.

‐ Ateşin normal düzeyde kalması için; bol miktarda su ve meyve tüketilmeli, sıcak banyo yapılmalıdır.

‐ Ateşin düşmesi için; kısa süreli olarak havlu ile oda sıcaklığının düşürülmesi önerilebilir.

‐ Ateşin düşmesi için; çay ve limonlu su ile vücudun su ve asit dengesinin sağlanması gerekir.

Burun Tıkanıklığı ve Ateş Düşürme Yöntemleri

Burun tıkanıklığından kurtulmanın, ateşin düşürülmesinin doğal yolları vardır. Tıkalı burnun açılması ve ateşin düşürülmesi için;

– Zencefil çayı ve elma sirkesi tüketilerek, mukoza akışkanlığının arttırılması ve burnun tıkanıklığının geçmesi sağlanabilir.

– Tuzlu su, burun temizliğinde ve tıkanıklığın açılmasında faydalıdır.

– Nemli hava, burnun tıkanıklığını hafifletecektir.

– Zeytinyağı, burnu temizlemek ve tıkanıklığın açılmasına yardımcı olacaktır.

– Kahve ve çay, sıcak olduğu için burun tıkanıklığının giderilmesinde yardımcı olur.

– Ateşin düşürülmesi için; sıcak su içilmesi, bol miktarda taze meyve tüketilmesi ve çay tüketilmesi gerekir.

– Tüm giysilerin havalandırılmış ortama çıkarılması ve burun ve diğer vücut kısımlarına sıcak kompres uygulanması, ateşin düşürülmesi için önemlidir.

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