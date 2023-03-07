Aysu elendi mi? Survivor’dan Son Dakika

Survivor 2023 yarışmasına 6 Mart tarihinde veda eden Aysu Keskin, yarışma boyunca seyircilerin gönlünü fethetmişti. Acun Ilıcalı tarafından ilan edilen Aysu’nun elenmesi, çok sayıda hayranı tarafından üzüntüyle karşılandı.

Aysu Keskin Kimdir?

Aysu Keskin, 23 yaşında bir genç kadındır. İstanbul’da yaşayan Aysu, 1.68 boyunda ve 54 kilo ağırlığındadır. Aysu, Survivor 2023 yarışmasına katılarak çok sayıda hayran kazanmıştı.

Survivor 2023 Yarışmasından Aysu Elendi

Survivor 2023 yarışmasına 6 Mart tarihinde veda eden Aysu Keskin, TV8 canlı yayınında üzüntüyle elendi. Acun Ilıcalı tarafından açıklanan Aysu’nun elenmesi, çok sayıda hayranı tarafından üzüntüyle karşılandı. Aysu, yarışma boyunca seyircilerin gönlünü fethetmişti.

Survivor 2023: Aysu Keskin Elendi

Survivor 2023 yarışmasının bu haftaki eleme potasındaki isimleri arasında yer alan Aysu Keskin, TV8 canlı yayınında elendi. Acun Ilıcalı tarafından duyurulan Aysu’nun elenmesi, Survivor hayranları tarafından üzüntüyle karşılandı. Aysu Keskin, 23 yaşında bir genç kadındır ve 1.68 boyunda. 54 kilo ağırlığındaki Aysu, Survivor 2023 yarışmasına katılımıyla çok sayıda hayran kazanmıştı.

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