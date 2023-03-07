6 Mart 2023 On Numara Çekilişi Sonuçları Belli Oldu!

Noter huzurunda gerçekleşen çekilişin sonuçları, Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla takip edilebiliyor.

On Numara Sonuç Sorgulam

6 Mart 2023 Pazartesi ve Cuma günleri arasında gerçekleşen On Numara çekilişinde, heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı olarak yayınlanan çekilişin sonuçları, Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla sorgulanabiliyor. Çekiliş numarası 19 olan bu çekilişin sonuçları şu şekilde: 1, 2, 14, 21, 22, 27, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 47, 48, 50, 51, 56, 59, 62, 64, 71 ve 79

6 Mart 2023 tarihinde gerçekleşen On Numara çekilişinin heyecanlı bekleyişi sona erdi. Milli Piyango Online web sitesi ve mobil uygulamaları aracılığıyla sorgulanabilen çekilişin sonuçları, Milli Piyango TV YouTube hesabından canlı olarak yayınlandı. 19 numaralı çekilişin sonuçları ise 1, 2, 14, 21, 22, 27, 33, 34, 37, 38, 39, 43, 47, 48, 50, 51, 56, 59, 62, 64, 71 ve 79 olarak açıklandı.

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