Besin takviyeleri alanında en çok aranan ürünlerden biri, D3 ve K2 vitaminlerinin birleşimidir. Peki D3 K2 Vitamini Ne İşe Yarar?

Her iki vitamin de önemli metabolik süreçlerde ortak olarak hareket eder. Birlikte normal kemiklerin ve dişlerin korunmasına yardımcı olurlar. Bunun nasıl çalıştığını ve bu iki vitaminin arkasında hangi sırların yattığını burada sizin için bir araya getirdik.

D vitamini nedir?

Çoğumuz D vitaminini güneş ışığı vitamini olarak biliyoruz. Bunun nedeni, ihtiyacımız olan şeylerin çoğunu yiyeceklerden değil, vücudumuzun cildimizde güneş ışığıyla aktive edilen kendi üretimiyle almamızdır.

Daha doğrusu güneş ışığı içindeki UV-B radyasyonu yoluyla. Aynı zamanda D vitaminini yiyecekler yoluyla, örneğin somon veya uskumru gibi yağlı balıklardan da emeriz. Ayrıca D vitamini mantar, avokado gibi bitkisel gıdalarda da bulunur.

D Vitamini neden gereklidir

D3 D vitamini insan vücudunda çok sayıda süreçte yer alır: örneğin bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur ve hücre bölünmesinde rol oynar.

Ancak konu kalsiyum minerali olduğunda özellikle önemlidir: Örneğin D vitamini kandaki normal kalsiyum düzeylerine katkıda bulunur.

Normal kas fonksiyonunun sürdürülmesi ve her şeyden önce kemiklerin ve dişlerin korunması için önemlidir. Yeterli D vitamini seviyeleri aynı zamanda düşme riskini de azaltabilir ve böylece kemik kırılması risk faktörünü en aza indirebilir.

D vitamini eksikliği

Robert Koch Enstitüsü (RKI) tarafından 2019 yılında yapılan çalışmaların bir değerlendirmesi, Almanya’daki yetişkin test deneklerinin yalnızca %44’ünün yeterli D vitamini düzeyine sahip olduğunu gösteriyor. (Normal değer ≥ 50 nmol/l).

Test deneklerinin %15’inden fazlası 30 nmol/l’nin altında bir D vitamini değeri gösterdi; dolayısıyla yetersiz D vitamini desteği ile birlikte osteomalazi ve osteoporoz gibi hastalık riskinde artış görüldü.

Yaşlı nüfus gruplarından, özellikle de 65-79 yaş arası kadınlardan elde edilen verilere baktığınızda bu durum özellikle ciddileşiyor.

Bu gruptaki deneklerin %90’ından fazlası optimalin altında D vitaminine sahip.

Bunun genellikle etkilenenler için gözle görülür sonuçları vardır: Yorgunluk, enfeksiyonlara yatkınlık gibi.

Ruh halindeki değişimler aynı zamanda D vitamini eksikliği ile de ilişkilidir. D vitamini eksikliği aynı zamanda raşitizm veya osteoporoz gibi çeşitli hastalıklar için de bir risk faktörü olarak kabul edilmektedir.

D vitamini takviyeleri ne ile yapılır?

D vitamini genellikle canlı koyun yününden elde edilen bir yağ olan lanolinin UV ışınlarına maruz kalmasıyla üretilir.

Ancak hayvanlar yün yağı üretmek için değil, yün elde etmek için kırkılıyor; yani yün yağı bir yan üründür ve D vitamini üretmek için yalnızca çok küçük miktarlara ihtiyaç vardır.

İçerdiği D2 vitamini ekstrakte edilir ve daha sonra biyokimyasal bir işlemle D3 vitaminine dönüştürülür.

Nihai ürün her iki durumda da kimyasal olarak tamamen aynıdır; bu, hassas analitik prosedürlerle bile hiçbir farkın belirlenemeyeceği anlamına gelir.

Vücut üzerindeki etkisi de aynıdır çünkü her iki durumda da tamamen aynı maddedir.

Hangi kişiler D vitamini düzeylerine özellikle dikkat etmelidir?

Güneşte ne kadar az vakit geçirirseniz D vitamini eksikliği yaşama olasılığınız o kadar artar.

Risk faktörleri her şeyden önce sizi güneşten uzak tutan şeylerdir: kapalı bir alanda çalışma, dışarıda az fiziksel aktivite veya aşırı güneş kremi kullanımı bunlardan sadece birkaçıdır.

65 yaş ve üzeri yaşlılarda vücudun kendi D vitamini üretimi de azalır. Ayrıca altta yatan kronik hastalıklar veya ilaç kullanımı gibi diğer faktörler de D vitamini eksikliği riskini artırabilmektedir.

K vitamini nedir?

K vitamini, benzer temel yapıya sahip ancak bazılarının insan vücudu için farklı fizyolojik işlevleri olan bir grup vitamin içerir.

A, D ve E gibi yağda çözünen vitaminlerdir. K1 ve K2 vitaminleri metabolizmamız için önemlidir.

Filokinon olarak da bilinen K1 vitamini, bitkilerde fotosentez yani enerji üretiminde önemli rol oynar. Bu, klorofil tarafından yeşile boyanan kloroplastlarda gerçekleşir. Bu nedenle ıspanak, brokoli veya lahana gibi yeşil bitkiler çok iyi K1 vitamini kaynaklarıdır.

K2 Vitamini veya menakinon, sağlıklı vücutta bağırsak mikrobiyomunda bulunan bakteriler tarafından üretilir.

Bağırsak florasının ne kadar iyi durumda olduğuna bağlı olarak bunun günlük ihtiyaçlarınızın yüzde 10 ila 50’sini karşıladığı tahmin edilmektedir.

K2 için iyi tedarikçiler aynı zamanda et, yumurta ve süt ürünlerinin yanı sıra lahana turşusu, peynir veya Japon spesiyalitesi natto gibi fermente gıdalardır.

Neden K vitaminine ihtiyacımız var?

Danimarkalı araştırmacı Carl Peter Henrik Dam, 1929 gibi erken bir tarihte, kanın pıhtılaşma yeteneği üzerinde etkisi olan bir maddenin olması gerektiğinden şüpheleniyordu.

Daha sonraki yıllarda çeşitli deneylerle madde grubu tanımlanmış ve K vitamini adı altında özetlenmiştir.

K vitaminleri bu nedenle kanın pıhtılaşması için önemli olan proteinlerin sentezinde rol oynar.

Artık K vitamininin kemik oluşumunda rol oynadığını da biliyoruz.

Özellikle K2 muhtemelen kalsiyum metabolizması için önemli olan ostekalzin ve MGP (matris GLA proteini) proteinlerinin aktivasyonunda bir ko-faktör görevi görür.

K vitamini – D vitamini gibi – kemiklerin korunmasına katkıda bulunur.

K vitamini ne ile yapılır?

Japon mucizesi nattokinase (natto), en yüksek K2 vitamini içeriğine sahip gıda olmasıyla ünlüdür.

Bunlar pişirilmiş ve daha sonra belirli bakteriler eklenerek fermente edilmiş soya fasulyesidir.

Natto nasıl yapılır makalesinde anlatıldığı gibi fermantasyon, soya fasulyesine aynı zamanda yapışkan iplikler oluşturan sümüksü bir kaplama verir.

İçerdiği menakinon zaten ağırlıklı olarak MK-7 all-trans formunda olduğundan, natto doğal K2 vitamini elde etmek için mükemmel bir hammaddedir.

Modern ekstraksiyon işlemleri kullanılarak yüzde 96 ila 98 oranında saf MK-7 all-trans elde edilebilir.

Bir preparatın yüzde 100 MK-7 all-trans olduğu beyan edilirse, bu, geraniol ve citronella’dan sentetik olarak yapılmış bir üründür. Sentetik ürünler yüzde 100 saf olarak pazarlansa bile, kullanılan işlemler aslında maksimum yüzde 99 saflığa ulaşıyor.

D3 K2 Vitaminleri Neden Birleştirilir?

D3 vitamini ve K2 vitamini bazı metabolik süreçlere ortak olarak katılır.

D3 vitamini bağırsağın kalsiyumu absorbe etme yeteneğini arttırır ve böylece kandaki normal kalsiyum seviyelerini sağlarken, normal kemiklerin korunması için kalsiyumun kullanılabilir hale getirilmesi için K2 vitaminine ihtiyaç vardır.

K2 vitamini yerine konulmadan yapılan D vitamini uygulaması, belirli koşullar altında K2 eksikliğine bile yol açabilir.

D3 K2 Nasıl Kullanılır?

Uzmanlar vücudun kendi D vitamini üretiminin düşük olması durumunda yetişkinler için günlük 800 IU (20 µg) alımını önermektedir.

Ancak bu dozla Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi (EFSA) tarafından belirlenen üst limitlerden (tolere edilebilir üst alım seviyesi) hala çok uzaktasınız: Bu 4000 IU’dur (100 µg) ve 10 yaşına kadar çocuklar için 2000 IU’dur.

Alman Beslenme Derneği, K vitamini için günlük olarak kadınlar için 60 µg, erkekler için ise 70 ila 80 µg alımını önermektedir; ancak burada da üst sınır daha yüksektir ve D vitamininin eş zamanlı alımına bağlıdır.

Örneğin ameliyatlardan sonra trombozu önlemek için antikoagülan kullanıyorsanız, bazı antikoagülanların muadili olabileceğinden, K2 vitamini almayı önceden doktorunuzla mutlaka konuşmalısınız.

Genel olarak, aşırı dozdan kaçınmak için yüksek dozda D3-K2 vitamini ürünlerinin alımı bir doktorla konuşulmalıdır.

D3 K2 Nasıl Kullanılır?

D3 K2 vitaminleri yağda çözünen vitaminlerdir. Vücut tarafından diğer lipitler gibi işlenirler ve yalnızca bağırsaklarda emilirler.

Yağda çözünen vitaminlerin biyo yararlanımını arttırmak için az miktarda yağ ile birlikte alınması gerekir.

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