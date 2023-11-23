Nattokinaz Kaynağı Natto Nedir?

Kan pıhtılaşmasını önlediği araştırmalarla kanıtlanan Nattokinaz enziminin ana kaynağı olan geleneksel Japon yemeği Natto nedir?

Japonya, teknoloji alanındaki ilerlemesi ve gelişmesiyle uluslararası alanda tanınan bir ülke.

Japonya yalnızca teknoloji alanında değil aynı zamanda Sushi, Ramen, Udon, Tempura, Natto ve daha birçok benzersiz gıdayla da ünlüdür.

Bu ünlü yiyeceklerden Natto’ya yakından göz atacağız.

Natto nedir?

Natto, soya fasulyesi, bir tutam yeşil soğan, çiğ yumurta ve yerel halkın sıklıkla sevdiği diğer çeşitli baharatlarla servis edilen bir kahvaltı menüsü olarak yenen tipik bir Japon yemeğidir.

Bu besin protein, vitamin ve mineral bakımından zengindir. Natto sadece besleyici olmakla kalmıyor, aynı zamanda kemik gücünü arttırmak, kalp sağlığını desteklemek ve bağışıklık sistemini güçlendirmek de dahil olmak üzere bir dizi sağlık yararı da sağlıyor.

Natto yapma süreci, soya fasulyesinin Bacillus subtilis bakterisini kullanarak fermente edilmesini içerir. Lezzetli ve sağlığa faydalı bir sonuç yaratır.

Natto Nedir, Nasıl Yapılır?

Natto, fermente soya fasulyesinden elde edilen bir gıda olmasına rağmen, natto yapımının öncelikle birkaç süreçten geçmesi gerekir. Natto yapmak için gereken işlem aşağıdadır.

1. Soya fasulyelerini iyice yıkayın ve 12 saat suda bekletin.

2. Şişmiş soya fasulyesi temizlenene kadar suyla yıkanır, ardından 2 saat buharda pişirilir.

3. Buharlama işleminden sonra sıcak su ile durulayıp steril hale getirin ve hazırlanan kaba yerleştirin.

4. Natto mayasını hazırlayın ve 3 yemek kaşığı sıcak su ekleyin.

5. Daha önce hazırlanmış olan natto mayalarını buharda pişirilmiş ve durulanmış soya fasulyesine ekleyin ve eşit şekilde karışana kadar karıştırın.

6. Soya fasulyeleri karıştırıldıktan sonra kullanılan kabın üzerini sıkıca kapatın ve ardından bir delik açın.

7. Kapalı bir yerde 30 santigrat derecede 24 saat saklayın ve fermente edin.

8. Daha sonra 24 saat buzdolabında saklayın.

9. Buzdolabında 24 saat beklettikten sonra karıştırıldığında natto’nun sümüksü hale geldiğini görebilirsiniz.

10. Bundan sonra natto kişisel damak tadına göre servis edilebilir ve yenilebilir.

Natto’nun Faydaları

Natto’nun kendisi, vücut sağlığı için çok faydalı olan protein, K2 vitamini, basil subtilis bakterileri, lif ve nattokinaz enzimi gibi birçok besin maddesi içerir.

Natto’nun faydaları şunlardır:

1. Sindirim fonksiyonunu iyileştirir: Bacillus subtilis bakterileri sağlıklı bağırsak mikroflorasının korunmasına, sindirim bozukluklarının hafifletilmesine ve besin emiliminin arttırılmasına yardımcı olabilir.

2. Kemik Sağlığını Destekler: Natto’daki K2 vitamini ve yüksek protein kombinasyonu, kemik yoğunluğunun artmasına, kemik kırılganlığının önlenmesine ve genel kemik sağlığının desteklenmesine yardımcı olabilir.

3. Kalp sağlığını korur: Natto’daki nattokinaz enzimi ve protein içeriği kalp sağlığı yararlarıyla ilişkilendirilmiştir. Nattokinaz kan pıhtılaşması riskini azaltmaya ve sağlıklı kan dolaşımını desteklemeye yardımcı olabilir.

4. Kan basıncını düzenlemeye yardımcı olur: Bazı çalışmalar, natto’nun kan basıncını kontrol etmeye yardımcı olabileceğini ve kardiyovasküler sağlık için ek faydalar sağlayabileceğini öne sürüyor.

5. Vücut dayanıklılığını artırır: Natto’nun içerdiği vitaminler ve lif gibi besinler bağışıklık sistemine ek destek sağlayabilir.

Pek çok faydası olmasına rağmen birçok insanın natto’yu sevmemesi alışılmadık bir durum değildir. Bunun nedenlerinden bazıları, natto’nun kendisinin çok güçlü bir aromaya ve çok yapışkan bir yapıya sahip olmasıdır.

Bu durum birçok insanın Japonlar arasında çok popüler olan bu yiyeceğe yabancı hissetmesine neden oluyor. Bununla birlikte, natto’nun dokusundan dolayı natto’yu seven birçok insan bulmak alışılmadık bir durum değildir.

Dolayısıyla yukarıda sunulan bilgilerden natto’nun Japonlar arasında çok popüler olan soya fasulyesinden yapılan fermente bir gıda olduğu sonucuna varılabilir.

Natto’nun kendisi vücudumuzun sağlığına fayda sağlayabilecek birçok özelliğe sahiptir.

Ancak pek çok kişi natto’yu sevmiyor çünkü aroması çok güçlü ve dokusu çok yapışkan. Bu makaleyi okuduktan sonra natto’yu denemek ve natto’nun yapışkan hissini hissetmek ister misiniz?

Nattokinaz Türkiye Satışı Başladı

Delta Natürel, Türkiye takviye edici gıda pazarında bir ilke daha imza atarak Japon mucizesi Nattokinaz’ı NattoPro Max ismiyle satışa sundu. Nattokinase Türkiye’de…

Delta Natürel son yıllarda “Japon Mucizesi” olarak nitelendirilen Nattokinaz Türkiye satışına başlıyor.

Global standartlarda OTC alanında yatırımlarına devam eden Delta Natürel, 2016 yılında farklı görevlerde uzun yıllar sağlık sektörüne hizmet etmiş eczacı ve yatırımcıların ortak vizyonlarının bir araya gelmesi ile tamamı yerli sermaye ve üretim olmak üzere sağlıkta tüketicilere premium patentli hammadde içeren, inovatif ve doğal içerikli takviye edici gıda statüsünde ürünler sunmak amacı ile kuruldu.

Delta Natürel firması NattoPro Max (Fermente Soya Fasülyesi Ekstresinden Gelen Nattokinaz İçeren Takviye Edici Gıda) adı ile piyasaya sundukları yeni ürünleri ile Türkiye’de ‘dengenize sağlık’ sloganlarını inovasyonla taçlandırıyor.

Nattokinaz patentli NSK-SD hammedesini içeren NattoPro Max Japon Bio Science ﬁrmasının uzun yıllardır üzerinde çalıştığı, 60’a yakın klinik çalışması olan hayvan ve insan çalışmaları ile etkinlik, güvenliği kanıtlanmış ilk nattokinaz durumunda.

Firma, çalışmaları ile Dünyada diğer Nattokinaz’lar için referans gösteriliyor.

Firma tarafından ithal edilen ve EFSA (Avrupa Gıda Güvenliği Otoritesi) tarafından onayı olan TEK Nattokinaz olan NattoPro Max ISO, GMP, Vcaps, Vegan, HACCP ve FDA sertifikasyonları ile premium ürün kalitesine sahip Türkiye’deki ilk ve tek Nattokinaz içeren takviye edici gıda.

Delta Natürel tarafından piyasaya sunulan NattoPro Max, titanyum dioksit, GDO, alkol, renklendirici, şeker, koruyucu, laktoz ve tatlandırıcı içermemesiyle de dikkat çekiyor.

Peki Nattokinaz Nedir?

Nattokinaz enziminin elde edildiği Natto, kendine özgü aroması ve tadıyla dünya mutfağında yerini almış geleneksel bir Japon yemeğidir.

Güçlü lezzetlerinin ötesinde, Natto’nun sağlık açısından olağanüstü faydaları, onu hem mutfak hem de sağlık tutkunları arasında popüler kılıyor.

Soya fasulyesinden elde edilen faydalı bir enzim olan Nattokinase, Japonların “natto” adını verdiği bir yiyecekten elde ediliyor. Bu enzim, kısaca fermente edilmiş soya fasulyesidir.

Nattokinaz Pıhtı Oluşumunu Önlüyor

Bazı araştırmalara göre pıhtı oluşumunu önleyen veya mevcut pıhtıları çözmeye yarayan Nattokinase trombolitik bir enzim olarak görev yapıyor.

Özel bir bakteri türü olan Bacillus subtilis içeren natto, soya fasulyesi çekirdekleri üzerinde jelimsi bir kaplama oluşturan bu bakterinin etkisiyle üretilir.

Bu bakterinin enzimatik aktivitesi nattokinase’nin oluşmasını sağlar. Japon yemek kültüründe genelde sabah kahvaltısında tüketilen Natto’da bulunan Nattokinase enziminin sağlığa faydaları neler?

Nattokinase Türkiye’de! Japon Mucizesine Ulaşmak Artık Çok Kolay

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