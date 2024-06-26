DSÖ’den ‘M çiçeği’ vakalarına karşı açıklama geldi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Afrika’da “M çiçeği (mpox)” vakalarında yaşanan artışa karşı uyararak bunun temel nedenlerinin belirlenmesi için yoğun araştırılmaların yapılması çağrısında bulundu.

DSÖ’de M çiçeği virüsü alanında uzman olarak görev yapan Rosamund Lewis, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi’nin haftalık basın toplantısına çevrim içi katılarak değerlendirmelerde bulundu.

M çiçeği vakaları kaygı oluşturuyor

Lewis, M çiçeği vakalarının artmaya devam etmesiyle bunun bir halk sağlığı tehdidi olmaya devam ettiğini vurgulayarak, yılbaşından bu yana dünya genelinde 3 bin 100’den fazla vaka rapor edildiğini söyledi.

“Yalnızca mayısta 26 ülkeden yaklaşık 600 doğrulanmış vaka DSÖ’ye bildirildi.” ifadesini kullanan Lewis, özellikle Afrika’da M çiçeği vakalarında artış yaşandığını vurgulayarak bunun temel nedenlerinin tespit edilmesi için yoğun araştırmaların yapılması yönünde çağrıda bulundu.

Lewis, nisandan bu yana Güney Afrika’nın M çiçeği virüsünün bir varyantı olan “clad IIb” virüsüne bağlı 13 doğrulanmış vaka ve iki ölüm bildirildiğini belirtti.

Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nin büyük bir salgınla karşı karşıya kalmaya devam ettiğini söyleyen Lewis, yalnızca 2024’te bildirilen 9 bin 291 M çiçeği vakasından 419’unun ölümle sonuçlandığını söyledi.

Lewis, Kongo Demokratik Cumhuriyeti’nde tespit edilen M çiçeği virüsü vakalarında ölüm oranın yaklaşık yüzde 5 olduğunu kaydetti.

Salgın nedeniyle daha çok çocukların yaşamını yitirdiğini kaydeden Lewis, Afrika’da M çiçeği vakalarında son zamanlarda görülen artışın ele alınmasının kritik bir ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

M çiçeği hastalığı nedir?

Mpox (eskiden maymun çiçeği olarak biliniyordu), Monkeypox virüsü olarak bilinen bir virüsün neden olduğu enfeksiyonun neden olduğu bir hastalıktır . Bu virüs çiçek hastalığına neden olan virüsle aynı ailenin bir parçasıdır. Mpox’lu kişilerde sıklıkla diğer semptomların yanı sıra döküntü de görülür. Döküntü iyileşmeden önce kabuklanmalar da dahil olmak üzere çeşitli aşamalardan geçecektir. Mpox’un su çiçeği ile ilgisi yoktur.

Mpox zoonotik bir hastalıktır , yani hayvanlar ve insanlar arasında yayılabileceği anlamına gelir. Orta ve Batı Afrika’nın bazı bölgelerinde endemiktir veya düzenli olarak bulunur. Mpox’a neden olan virüs , bu bölgelerde yaşayan küçük kemirgenlerde, maymunlarda ve diğer memelilerde bulunmuştur .



Dünya corona virüsü salgınıyla mücadeleye devam ederken son dönemde birçok ülkede maymun çiçeği virüsü (monkeypox) vakaları endişe yarattı.

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