Monkeypox Virüsü Nedir? Pandemiye Dönüşür mü?

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Klinik Mikrobiyoloji uzmanı Prof. Dr. Bekir Kocazeybek, devam eden coronavirüs salgını ve Avrupa’da yayılmaya başlayan monkeypox virüsü ile ilgili şu açıklamaları yaptı;

“COVID-19 pandemisi halen OMİCRON BA 1ve 2 varyantları ile devam belli bir hızda devam ediyor. BA3 ve 4 Çin ve Avrupa ülkelerinde çok ciddi oranda olmasa da 1/2’ye göre yükselme eğiliminde. Ancak şu an korkulacak oranlarda değil.

Gelelim Monkey Pox virüsüne;

Bu virüs virüslerin içinde boyut olarak en büyük virüs( SARS-CoV-2 ort 100nm..Monkey pox ; 300 nm.).

Bu yeni virüs vücut sıvıları (solunum yolu aerosolleri, tükürük, ter, erkek ve kadın genital sıvıları) daha büyük virüs olduğundan Hayvandan ve insanlar arası yani iki kişi arasında ancak çok yakın temasla bulaşıyor.

İki tip monkeypox virüsü var

İki tipi var. Orta Afrika tipi %10, Batı Afrika tipi %3 civarında öldürücü. Afrika’nın Orta batı tarafında Endemik. Sürekli görülen virüs. Maymunlarla temastan dolayı.

Türkiye’de toplum bağışıklığı olabilir

Türkiye de 1978’den önce doğan tüm kişiler Çiçek aşısı( Variola vaccin / İnek çiçeği) ile aşılandıkları için bu kişiler Bu monkey pox’a (Maymun çiçeğine karşı) karşı %80-85 çapraz korunmalı.

(Toplum bağışıklığı olabilir).

Bu hastalığa dönük Refik Saydam Ens. tarafından Cumhuriyetimizin kuruluş günlerinde ANKARA SUŞU adı verilen çiçek virüsünden geliştirilen aşı suşu bu yeni virüse karşı korunma amaçlı kullanılabilir.

Monkeypox pandemiye dönüşür mü?

Sonuç olarak Maymun çiçeği virüsü şu an Avrupa’da 16 ülkede belli sayılarda (yüzler düzeyinde) görüldüğünü ve Pandemik olmadığını ama potansiyel tehlike yaratma olasılığının olduğunu ifade edebiliriz.

Tehlikeki bir pandemiye dönüşmesi için Yaz mevsimi ile birlikte insan hareketlerinin artması ve sıkı temas (solunum sekresyonları/ öpüşme- ağız teması ve Cinsellik gibi) gibi faktörler etkili olabilir.

Şu an pandemik değil. Ve tabii ki erken sıkı önlemler (bulaş yolları belli) ve ciddi bir sürveyans (izlem) ce sporadik olgulara tanı ve bildirim şart.”