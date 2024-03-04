Gazze’de bulaşıcı hastalıklar çığ gibi büyüyor

Gazze adeta ölüme terk edildi. Her gün onlarca sivil hayatını kaybederken Gazze’de beslenme ve sağlık sorunları yaşanıyor. Son açıklamalara göre Gazze’de 1 milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildi.

Gazze için büyük tehlike

Filistin Sağlık Bakanlığı, yaklaşık 2,3 milyon Filistinlinin yaşadığı İsrail işgali altındaki Gazze Şeridi’nde yaklaşık 1 milyon bulaşıcı hastalık vakası tespit edildiğini belirterek Birleşmiş Milletlere (BM) harekete geçme çağrısında bulundu.

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Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail’in Gazze’ye saldırılarının 150 gündür devam ettiğine dikkati çekerek, “Bir milyona yakın bulaşıcı hastalık vakası tespit ettik ve tedavi için gerekli tıbbi imkanlar mevcut değil. İşgal devleti İsrail, kasıtlı şekilde salgın ve bulaşıcı hastalıkların yayılmasına yol açıyor ve tarifi mümkün olmayan bir insani ve sağlık felaketine neden oluyor.” ifadesini kullandı.

‘BM, Gazze halkının kurtarılması için harekete geçmeli’

Gerekli tıbbi yardımın sağlanmaması halinde durumun daha da kötüleşeceği uyarısında bulunan Kudra, BM’ye “Gazze halkının kurtarılması için harekete geçme çağrısı” yaptı.

Kudra, İsrail güçlerinin hastaneleri ve sağlık merkezlerini yıktığını, sağlık personelini öldürdüğü ya da alıkoyduğunu, Gazze’nin kuzeyindeki durumunun ise çok daha kötü olduğunu vurguladı.

Gazze’de 7 Ekim’den bu yana insanlık ölüyor

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze’de 152 sağlık kuruluşunu hedef alarak 31 hastaneyi hizmet dışı bıraktı.

İsrail’in 7 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 230’u çocuk, 8 bin 860’ı kadın olmak üzere 30 bin 534 Filistinli öldürüldü, 71 bin 920 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

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11 Mart’ta ramazan ayı başlayacak. Bu sebeple İsrail’in ramazan ayında Gazze’ye yönelik saldırılarının devam edip etmeyeceği merak ediliyor. Konuyla ilgili son açıklama Filistin Dışişleri Bakanı Maliki’den geldi.