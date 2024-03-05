Yeni araştırma: Bu meyve migreni tetikliyor

Yeni bir çalışma, karpuz yemenin de migrene neden olabileceğini gösteriyor, özellikle de migrenden sık sık şikayetçiyseniz.

Hipokrat Bilim ve Sağlık Dergisi’ndeki “Karpuz migreni tetikler mi?” başlıklı haber;

Brezilya’daki Parnaíba Federal Üniversitesi’nde nöroloji profesörü ve çalışmanın ilk yazarı olan Raimundo Silva-Néto, “Bu çalışmadan önce, yalnızca karpuzun migren hastalarında baş ağrısını tetiklediğine dair bir inanç vardı. Klinik uygulamada nörologlar karpuzun baş ağrısını tetiklediğini zaten biliyorlardı ancak nedenini bilmiyorlardı. Bu nedenle migrenin patofizyolojisi hakkında bilgi sağlayan bu çalışma eşi benzeri görülmemiş bir çalışmadır” ifadelerini kullandı.

Yazarlar nitritlerin olduğuna inanıyor

Karpuzda bulunan bileşikler meyvenin bazen migreni tetiklemesinin nedeni olabilir. Nitritler migrene neden olabilecek diğer birçok gıdada da bulunur, ancak tetikleyiciler kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterir.

Icahn School of Medicine at Mount Sinai Nöroloji Bölümü’nde yardımcı doçent olan Anna Pace ise şunları söyledi:

“Sırf bir çalışma, bir grup insanın bundan dolayı migren geliştirdiğini söyledi diye, insanların gıdaları diyetlerinden çıkarmamaları gerektiğini yinelemenin önemli olduğunu düşünüyorum.”

Karpuz Migren İlişkisi

Araştırma için Silva-Néto ve ekibi katılımcıları iki gruba ayırdı: Migreni olan 38 gönüllü ve migreni olmayan 38 gönüllü. Her iki gruba da karpuz verildi ve 24 saat boyunca izlendi.

Migren hastalarının %23,7’sinde karpuz yedikten sonra baş ağrısı gelişirken, kontrol grubunda herhangi bir baş ağrısı bildirilmedi.

Araştırmacılar, katılımcıları migren açısından izlemenin yanı sıra, karpuz yemeden iki saat önce ve iki saat sonra toplanan kan örneklerini de analiz etti.

Karpuzu yedikten sonra migreni olan ve olmayan katılımcıların serum nitrit seviyelerinin arttığı keşfedildi.

Bu durum araştırmacıları karpuzda bulunan nitritlerin migrenden sorumlu olup olamayacağını düşünmeye yöneltti.

Araştırmacılar birkaç sınırlamaya dikkat çekti. Gerçek meyve yerine verilecek karpuz gibi görünen ve tadı olan bir madde üretemedikleri için plasebo kontrollü bir çalışma yapamadılar.

Katılımcıların kanını alma süreci, strese neden olmuş olabilir ve bu da migreni tetikleyebilir.

Araştırmacılar, örneklem büyüklüğünün küçük olduğunun da altını çiziyor.

Silva-Néto, yeni çalışmanın sonuçlarını doğrulamak için “Çift-kör, plasebo kontrollü çalışmaların yapılması gerekiyor” dedi.

Nitritler/nitratlar pastırma, jambon, salam, şarküteri etleri, kurutulmuş etler ve peynirlerde de bulunuyor.

İçinde nitrit bulunan bazı ilaçların, migren öyküsü olan kişilerde migren ataklarını tetiklediği de biliniyor.

Ancak araştırmacıların, nitritlerin neden bazı insanlarda baş ağrısını tetikleyebileceğini kesin olarak söyleyebilmeleri için daha fazla bilgiye ihtiyaçları var.

Migreniniz Varsa Karpuz Yemeden Önce Nelere Dikkat Etmelisiniz?

Uzmanlar, halihazırda bu baş ağrıları olmayan çalışma katılımcılarında karpuzun migreni tetiklemediğini özellikle belirtiyor.

Migreniniz varsa, yeni çalışma mutlaka onu yemeyi bırakmanız gerektiği anlamına gelmiyor.

Anna Pace konuyla ilgili şunları söyledi:

“Birçok gıdanın genel sağlık ve zindelik açısından başka önemli faydaları olduğundan ve açık gıda tetikleyicileri yaygın olmadığından, migren geliştirme potansiyeli nedeniyle bir gıda veya gıda grubunun tamamen ortadan kaldırılması önerilmez. Dengeli beslenme migreni önlemek için önemlidir ve migreni tetikleyen tüm potansiyel gıdaların ortadan kaldırılması (birçoğu rapor edilmiştir) aşırı derecede kısıtlayıcı olabilir. Bu, insanların ne yemenin güvenli olduğunu bulmakta zorlanmasına neden olur ve bu da strese neden olabilir, bu da tek başına migren ataklarını tetikleyebilir.”

Migreninize neyin sebep olduğunu belirlemekte zorlanıyorsanız bir uzmanla konuşmanız faydalı olabilir.

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