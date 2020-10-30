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Fahrettin Koca: 4 Vatandaşımız Hayatını Kaybetti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir merkezli depremde 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Photo of NationalTurk NationalTurk 23 saniye önce
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İzmir’de meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremden acı haberler gelmeye başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir’de 4 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Koca “İzmir’deki depremde ne yazık ki 4 vatandaşımız hayatını kaybetti. Toplamda 120 vatandaşımız depremden etkilendi. 38 ambulansımız, 35 UMKE ekibimiz ve 2 ambulans helikopterimiz olay yerinde. Tüm desteğimizle İzmir halkının yanındayız. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.

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