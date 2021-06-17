Pfizer’ın İlacı Covid-19 Hastalarında Ölümleri Azalttı

Pfizer, yaptığı açıklamada söz konusu çalışmanın ana hedefini karşıladığını, ilaçla tedavi edilen hastalarda ölüm veya solunum yetmezliği insidansının yüzde 18,1; plasebo alanlar içinde bu oranın yüzde 29 olduğunu bildirdi.

Koronavirüsün neden olduğu solunum yolu hastalığı olan ve hastanede yatan 289 yetişkinde ilacı test eden çalışmanın sonuçları New England Journal of Medicine’de yayınlandı.

Otoimmün hastalık ülseratif koliti tedavi eden Xeljanz, Covid-19 tedavisi için henüz hiçbir ülkede onaylanmadı veya kullanımına izin verilmedi.