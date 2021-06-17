Sağlık
Pfizer’ın İlacı Covid-19 Hastalarında Ölümleri Azalttı
ABD'li ilaç devi Pfizer, romatoid artrit ilacı Xeljanz'ın zatürre aşamasına gelen Covid-19 hastalarında solunum yetmezliğini ve ölümleri azalttığını duyurdu.
Pfizer, yaptığı açıklamada söz konusu çalışmanın ana hedefini karşıladığını, ilaçla tedavi edilen hastalarda ölüm veya solunum yetmezliği insidansının yüzde 18,1; plasebo alanlar içinde bu oranın yüzde 29 olduğunu bildirdi.
Koronavirüsün neden olduğu solunum yolu hastalığı olan ve hastanede yatan 289 yetişkinde ilacı test eden çalışmanın sonuçları New England Journal of Medicine’de yayınlandı.
Otoimmün hastalık ülseratif koliti tedavi eden Xeljanz, Covid-19 tedavisi için henüz hiçbir ülkede onaylanmadı veya kullanımına izin verilmedi.