HDP’ye Silahlı Saldırı: 1 Kişi Öldürüldü

İzmir’de HDP il binasına silahlı bir kişi tarafından saldırı düzenlendi. Parti binasında çalıştığı öğrenilen Deniz Poyraz saldırıda hayatını kaybetti. Polis O.G. isimli saldırganı gözaltına aldı.

İzmir Valiliği HDP binasına saldırı ile ilgili şu açıklamayı yaptı:

“32 iş yerinin bulunduğu bir iş hanının 2. katındaki HDP il binasına, sağlık çalışanıyken istifaen ayrılmış olan O.G. isimli şahıs girerek, parti çalışanı olan D.P. isimli şahsı tabanca ile ateş ederek öldürmüştür. Şüpheli şahıs yakalanmış olup olay tüm yönleriyle araştırılmaktadır.”

HDP’den yapılan açıklamada partinin İçişleri Bakanlığı tarafından hedef gösterildiği iddia edilerek “Provokasyon amacıyla bazı ailelerin örgütlendirilerek il binalarımızın önüne yönlendirilmesi sonucu bu sabah İzmir İl binamıza silahlı saldırı gerçekleştirildi. 35-40 yaşlarında olduğu belirtilen silahlı saldırgan, içeride parti çalışanımız Deniz Poyraz’ın da bulunduğu sırada il binamızı bastı. Çevreye ateş açan ve binayı ateşe veren saldırgana uzun süre müdahale edilmedi. Saldırıda parti çalışanımız Deniz Poyraz yoldaşımız katledildi” ifadeleri kullanıldı.