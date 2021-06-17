Fransa Türkiye’yi Kırmızı Listeden Çıkardı

Türkiye’nin Paris Büyükelçisi Ali Onaner Twitter’dan yaptığı açıklamada Fransa’nın Türkiye’yi kırmızı listeden çıkardığını belirterek “”Tüm seyahat edeceklere sağlıklı ve güzel tatiller dilerim” ifadelerini kullandı.

Kararla birlikte Fransa’ya seyahat eden Türkiye vatandaşlarının 10 gün karantina zorunluluğu kaldırıldı.

Seyahat kısıtlamalarını 3 gruba ayıran Fransa’da yeşil listede bulunan ülkelerden gelenlere seyahat kısıtlaması uygulanmıyor.

Turuncu listede yer alan ülkelerden Fransa’ya gelmek isteyen ve Kovid-19 aşısı vurulan kişiler, ülkeye giriş için zorunlu sebep belirtmesine gerek bulunmuyor ancak negatif test sonucunu ibraz etmesi gerekiyor.

Kişi aşılanmadıysa Fransa’ya girişte zorunlu seyahat sebeplerinden birisinin belirtilmesi, negatif test sonucunu ibraz etmesi ve kendini 7 gün izole etmesi gerecek.