Vladimir Putin: Kanser aşısı üretmeye yaklaştık

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ülkesinde kanser tedavisi araştırmalarının sürdüğünü belirterek, “Kanser aşısı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar.” dedi.

Kanser vakalarının çoğu ilk aşamada tespit ediliyor

Putin, başkent Moskova’da düzenlenen “Gelecek Teknolojileri Forumu” adlı etkinlikte konuştu.

Rusya çapında son beş yılda 500’den fazla kanser tedavi merkezi açıldığına işaret eden Putin, “Teşhis, tedavi ve rehabilitasyonla ilgili ülke genelinde yüksek standartlar oluşturuldu. Bunun sonucunda artık onkoloji vakalarının yarısından fazlası artık ilk aşamada tespit ediliyor.” ifadesini kullandı.

Kanser aşıları için geri sayım

Vladimir Putin, kanser tedavisine yönelik aşı çalışmalarının da yürütüldüğünü vurgulayarak, “Kanser aşışı olarak bilinen, kansere yönelik aşılar ve bağışıklık sistemini düzenleyici yeni nesil ilaçlar üretmeye yaklaştık. Umarım çok yakında bireysel tedavi yöntemleri olarak etkili bir şekilde kullanılırlar.” açıklamasında bulundu.

Kovid aşısı geliştirilmişti

Rusya’da Kovid-19 salgını döneminde de Sputnik V ve Sputnik Light gibi aşılar geliştirilmiş, ülkede kullanımının yanı sıra bazı ülkelere de gönderilmişti.

Geçtiğimiz günlerde Kanser aşısıyla ilgili Uğur Şahin de bir açıklama yapmıştı. Koronavirüs pandemisiyle birlikte pek çok insanın tanıdığı Prof. Dr. Uğur Şahin, kanser tedavisine yönelik dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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