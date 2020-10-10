Küba Turistlere Kapılarını Açıyor

Küba hükümeti “yeni normal” olarak adlandırdığı program kapsamında bazı havalimanlarındaki uluslararası uçuşları başlatma kararı aldığını duyurdu.

Başbakan Manuel Marrero, ABD yaptırımları ve koronavirüs salgınının ekonomi üzerindeki etkisini hafifletmek amacıyla 3 aşamalı bir plan açıkladı.

Pazartesi gününden itibaren Pinar del Río, Artemisa, Mayabeque, Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Camaguey, Las Tunas, Holguín, Granma, Santiago de Cuba ve Guantánamo uluslararası uçuşlara açılacak.

Hükümet, başkent Havana’nın da yakında uluslararası uçuşlar almaya başlayacağını duyurdu ancak bir tarih vermedi.

Ciego de Ávila ve Sancti Spíritus, bu illerdeki koronavirüs salgınları nedeniyle kapalı kalmaya devam edecek.

Plan kapsamında Kübalıların da yurt dışına çıkışına izin verilecek. Marrero ayrıca, uluslararası uçuşlar durdurulduğunda yurtdışında mahsur kalan Küba sakinlerinin, statü ve haklarından ödün vermeden ada dışında kalışlarını bir yıl daha uzatabileceklerini söyledi.

Yetkililer, Küba’nın gelen tüm yolculardan yeminli bir sağlık beyannamesi imzalamasını ve virüsü tespit etmek için test yaptırmasını isteyeceğini söyledi.

Plan uyarınca kapalı alanlarda yüz maskelerinin kullanılması zorunlu olacak. Açık alanlarda ve insan yoğunluğunun az olduğu yerlerde maske çıkarılabilecek.

Küba’da COVID-19 şüphesi olan herkesi 14 gün boyunca karantina merkezlerine götürme uygulaması da son bulacak. Hükümet verilerine göre Mart ayından bu yana yaklaşık 115 bin kişi karantinaya alındı ve bunların sadece 4,6’sının testi pozitif çıktı.

Amerika kıtasında koronavirüs salgınından en az zarar gören ülke durumundaki Küba, mayıs ayı sonunda tüm havalimanlarını uçuşlara kapatmıştı.

Salgın nedeniyle 123 kişinin hayatını kaybettiği Küba’da sadece 385 aktif vaka kaldı.