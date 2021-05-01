Muhalefeti nasıl “susturdukları” ortaya çıktı
CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün yasadaki sınırlarını aşarak, siyasetçiler üzerinden televizyonları cezalandırmasını eleştirerek, “Bu yetki aşımıdır, yasayı arkadan dolanmaktır” dedi.
Politikacıların sözleri ve iktidarlara yönelik eleştirilerini bugüne kadar ilkesel olarak incelemeyen RTÜK, artık siyasetçilerin söylemlerini denetlemeye ve cezalandırmaya başladı. Bunun son örneği CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Engin Altay’ın açıklama yaptığı KRT’ye 30’ar bin lira para cezası kesilmesi olmuştu.
Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün yasadaki sınırlarını aşarak, siyasetçiler üzerinden televizyonları cezalandırmasını eleştirerek, “Bu yetki aşımıdır, yasayı arkadan dolanmaktır. Kürsü dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğünün hiçe sayılmasıdır. Ellerinden gelse Meclis TV’yi denetleyecekler” değerlendirmesini yaptı.
CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın incelemesine göre, son 1 yılda 11 televizyona siyasilerin söylem ve iktidara yönelik eleştirileri nedeniyle idari para cezaları verildi.
RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, geçen yıla kadar siyasi parti temsilcilerinin televizyonda yaptığı konuşmalar nedeniyle rapor düzenlenmediğini ve Üst Kurul’da görüşme de yapılmadığını, bunun nedeninin ise daha önce alınan ilke kararı olduğu bilgisini paylaştı.
“RTÜK, MUHALEFETİ DENETLİYOR”
Siyasiler arasındaki polemik ve tartışmaların siyasetin doğasında olduğuna işaret eden Taşcı, sözlerini şöyle sürdürdü:
“Ama Ebubekir Şahin bu ilke kararını ve teamülü yok sayarak, yasayı eğip bükerek cezalar verilmesi için raporlar hazırlatıp Üst Kurula getirmeye başladı. Bunun son örneği CHP Grup Başkanvekilleri Engin Özkoç ile Engin Altay’ın katıldığı televizyon programları oldu. Bir bakıyorsunuz AKP Grup Toplantısında Sayın Erdoğan, Engin Altay’ı hedef alıyor, aynı dakika Ebubekir Şahin de bu yayının raporunu gündeme alıyor. Milletvekillerinin kürsü dokunulmazlığı yalnızca Meclis kürsüsüyle sınırlı değildir. Ama Şahin hem ifade özgürlüğünü, hem de kürsü dokunulmazlığını yok sayıp, siyasi söylemi cezalandırmaya kalkışıyor. Tarafsız ve bağımsız bir üst kurulun başkanı olduğunu unutup, ‘Cumhurbaşkanının emri benim için talimattır’ sözünün gereğini Anayasaya ve RTÜK Yasasına aykırı biçimde yerine getiriyor. Televizyonlardaki siyasilerin konuşmaları nedeniyle televizyonlara verilen cezalara gerekçe yapılan partiler arasında, İYİ Parti var, HDP var, bağımsız milletvekilleri de var, bir tek AKP ile MHP yok. Bu bile niyetin ne olduğunu açıkça gösteriyor. Öyle ki, İstanbul İl Başkanı Sayın Canan Kaftancıoğlu’nun iktidarın değişeceğine ilişkin sözlerinden dolayı kanala ceza kesildi. Muhalefet partisinin mücadele amacı zaten yapılacak seçimlerde halkı ikna ederek, mevcut iktidar partisi yerine kendisini iktidara taşımaktır. Bunu dillendirmelerinden daha doğal ne olabilir ki…”
“TÜM SİYASİLERE RAPOR DÜZENLENSİN”
İlhan Taşcı, RTÜK’ün siyasetçilerin söylemlerini incelemeye ve denetlemeye başlayacaksa tümünün Üst Kurul gündeminde görüşülmesi gerektiğini vurgulayarak, “Bu iş nalıncı keseri gibi olmaz. Hep muhalefeti tırpanlayıp, iktidarı kollayarak olmaz. O halde, iktidar temsilcilerinin, muhalefete yönelik eleştiri sınırlarını aşan, hakaret, küfür, argo her türlü söylemlerinin de RTÜK tarafından denetlenmesi ve cezalandırılması gerekir” dedi.
“İktidarın temsilcileri, her türlü düşüncelerini filtresiz bir şekilde dile getirebiliyor. Muhalefet temsilcileri buna aynı tonda karşılık verdiğinde ise ittifaktan kaynaklı sayısal çoğunluk kullanılarak cezalar kesiliveriyor” diyen Taşcı, asıl hedeflenenin “ekranlarda iktidara yönelik çıt çıkarılmaması” olduğunu söyledi.
“MUHALEFETİN ÖNÜ KESİLMEK İSTENİYOR”
CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, muhalefetin ekrandaki sesini kısmak; yayıncıları da ceza tehdidiyle, muhalefet temsilcilerinin ekrana çıkartmamaları için baskı kurulmaya çalışıldığına dikkat çekerek, “Ebubekir Şahin, ‘Muhalefet ekranları istediği gibi kullanamaz’ sözleriyle bunun ilk işaretini vermişti. Şahin iktidara şirin görünebilmek için muhalefete sınır çizmeye çalışıyor. Oysa tüm bunların sonuç vermediği, iktidar tarafından fonlanan televizyonların yerlerde sürünen reytinglerinden anlaşılıyor ama bir tek onlar anlamak istemiyor” diye belirtti.