Muhalefeti nasıl “susturdukları” ortaya çıktı

CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün yasadaki sınırlarını aşarak, siyasetçiler üzerinden televizyonları cezalandırmasını eleştirerek, “Bu yetki aşımıdır, yasayı arkadan dolanmaktır” dedi.

Politikacıların sözleri ve iktidarlara yönelik eleştirilerini bugüne kadar ilkesel olarak incelemeyen RTÜK, artık siyasetçilerin söylemlerini denetlemeye ve cezalandırmaya başladı. Bunun son örneği CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç ile Engin Altay’ın açıklama yaptığı KRT’ye 30’ar bin lira para cezası kesilmesi olmuştu.

Üst Kurul Üyesi İlhan Taşcı, RTÜK’ün yasadaki sınırlarını aşarak, siyasetçiler üzerinden televizyonları cezalandırmasını eleştirerek, “Bu yetki aşımıdır, yasayı arkadan dolanmaktır. Kürsü dokunulmazlığı ve ifade özgürlüğünün hiçe sayılmasıdır. Ellerinden gelse Meclis TV’yi denetleyecekler” değerlendirmesini yaptı.

CHP’li RTÜK Üyesi İlhan Taşcı’nın incelemesine göre, son 1 yılda 11 televizyona siyasilerin söylem ve iktidara yönelik eleştirileri nedeniyle idari para cezaları verildi.

RTÜK Üyesi İlhan Taşcı, geçen yıla kadar siyasi parti temsilcilerinin televizyonda yaptığı konuşmalar nedeniyle rapor düzenlenmediğini ve Üst Kurul’da görüşme de yapılmadığını, bunun nedeninin ise daha önce alınan ilke kararı olduğu bilgisini paylaştı.

“RTÜK, MUHALEFETİ DENETLİYOR”

Siyasiler arasındaki polemik ve tartışmaların siyasetin doğasında olduğuna işaret eden Taşcı, sözlerini şöyle sürdürdü: