Virüsün Bir Başka Kötü Etkisi: Her Gün 6 Bin Çocuk Ölebilir

Aşı kampanyalarının durması nedeniyle uzmanlara göre dünyada en az 68 ülke bu durumdan etkilendi.

Dünya Sağlık Örgütü, birçok ülkeye koronavirüsün yayılmasını yavaşlatmak için aşıları askıya almasını tavsiye etti. Örgüt şimdi uzun vadeli etki konusunda endişelerini dile getiriyor.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef) de her gün binlerce çocuğun gereksiz yere ölebileceğinden endişe duyuyor.

Aşı hizmetlerinin bu kadar kötü bir şekilde kesintiye uğratılmasının bir dizi nedeni var:

Evden ayrılırlarsa ebeveynlerin Covid-19′ yakalanma korkusu

Pandemi ile başa çıkmak için yönlendirilen sağlık çalışanları

Kliniklere aşı temininde yaşanan sorunlar

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (Unicef) Genel Müdürü Henrietta Fore, kızamık, difteri ve kolera vakalarının arttığını belirterek “Yani bu gerçek bir problem olacak. Bir dünya olarak, bu önlenebilir hastalıkların çoğunu çocuklar için fethetmiştik. Şimdi, bu kazanımların yok edilebileceği konusunda ciddi endişelerimiz var” diyor.

Nijer’in başkenti Naimey’de 1000 civarında koronavirüs vakası tespit edilirken ölüme neden olabilecek çocuk felci de geri dönüyor. Şubat ayından beri 4 yeni vaka bildirildi.

BBC’ye konuşan Zeinabou Tahirou gittiği hastanede kızı Fadila’yı kucaklarken “Koronavirüs yüzünden buraya gelmekten çok korktum. Ama sağlık çalışanları bana bu aşıların ne kadar önemli olduğunu ve güvende kalmak için ne yapmam gerektiğini söyledi” ifadelerini kullandı.

Kaç Çocuk Aşı Olamıyor?

Koronavirüs pandemisi nedeniyle rutin aşıları olmayan tahmini bebek sayısı:

Güney Doğu Asya – 34.8 milyon

Afrika – 22,9 milyon

Önlenebilir ölümcül hastalıkların mevcut salgınları:

Nepal ve Kamboçya – kızamık

Etiyopya – kızamık, kolera ve sarı humma

Her Gün 6 Bin Çocuk Ölebilir

Johns Hopkins Bloomberg Halk Sağlığı Okulu tarafından yapılan son modelleme, kadınlar ve çocuklar için bu tür önemli sağlık hizmetlerinde aksamaların olduğunu gösteriyor ve bu da her gün 6 bin kadar çocuğun ölmesine neden olabilir.

Dünya Sağlık Örgütü aşılama ve aşı bölüm başkanı Kate O’Brien, “Bu hastalıklar hortlayacak. Ve bunun anlamı çocukların son zamanlarda görülmemiş sayılarda ölümlerini göreceğiz. Fakat bu potansiyel olarak yıkıcı durum hala hükümetler şimdi hareket ederse önlenebilir” dedi.