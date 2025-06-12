Yaşla birlikte ayaklarınız da değişiyor: Bu 6 belirtiye dikkat

Yaşlandıkça vücudumuzda birçok şey değişir; ayaklar da bu sürecin dışında değil. Zamanla şekli, esnekliği, dayanıklılığı ve hassasiyeti azalan ayaklar, günlük hareketlerimizi bile zorlaştırabilir. Ancak bu değişimlerin çoğu fark edildiğinde önlem alınabilir ve ciddi sorunlar yaşanmadan müdahale edilebilir.

Ayaklarda yaşa bağlı en sık görülen 6 değişim

Ayaklar uzar ve yayılır

Zamanla ayak kemerini destekleyen bağ dokular gevşer ve taban yaylanır. Bu da ayakların hem boyutunun hem de şeklini değiştirir. Uzun yıllar aynı numara ayakkabıyı giyen biri, yaşla birlikte yarım ya da tam numara büyük ayakkabıya ihtiyaç duyabilir.

Taban yastığı incelir

Topuk altındaki yağ yastıkçığı yaşla birlikte incelir. Bu doğal destek kaybı, özellikle yürüyüş ve ayakta durma sırasında ağrıya neden olabilir. Tıp literatüründe “topuk yastığı atrofisi” olarak geçen bu durum, 50 yaş sonrası daha sık görülür.

Cilt kurur ve incelir

Ayak derisi yaşla birlikte incelir, yağ bezleri ise daha az çalışır. Bu durum cildin kurumasına, çatlaklara ve enfeksiyonlara açık hale gelmesine neden olur. Topuk çatlakları bu sürecin en yaygın belirtilerindendir.

Eklemler sertleşir

Yaşla birlikte eklemleri koruyan kıkırdak dokular aşınır, eklem sıvısı azalır. Bu da ayak eklemlerinde sertlik, hareket kısıtlılığı ve ağrıya neden olabilir. Ayakta basış dengesi bozulur, yürüme zorlaşır.

Kaslar zayıflar

Yaşlılıkla birlikte ayak kaslarının hacmi azalır. Bu durum ayağın yük taşıma kapasitesini etkiler, kemik yapısında bozulmalara yol açabilir ve düşme riskini artırabilir.

Sinirler duyarlılığını yitirir

Ayak sinirleri zamanla baskılara, titreşimlere ve ısıya daha az tepki verir hale gelir. Bu da karıncalanma, uyuşma ya da his kaybı gibi belirtilerle kendini gösterir. Özellikle diyabetli bireylerde daha dikkatli olunmalıdır.

Yaşla birlikte artan yaygın ayak sorunları

Osteoartrit: Eklemlerde aşınmaya bağlı ağrı ve hareket kısıtlılığı

Bunyon: Başparmakta kemik çıkıntısı ve şekil bozukluğu

Plantar fasiit: Topuk ağrısının en yaygın nedenlerinden biri

Kemik çıkıntıları (spur): Genellikle belirti vermez ama zamanla rahatsızlık yaratabilir

Parmak şekil bozuklukları (çekiç parmak): Sıkı ayakkabılara bağlı parmak eklemlerinde deformasyon

Gut: Kristal birikimine bağlı olarak genellikle başparmak ekleminde ani şişlik ve ağrı

Erişkin dönemde ortaya çıkan düz tabanlık: Tendon zayıflığına bağlı gelişir, kadınlarda daha sık görülür

Ayak sağlığını korumak için 6 öneri

Destekleyici ayakkabılar tercih edin

Geniş burunlu, kaymayı önleyen tabanlı, yumuşak destekli ayakkabılar ayak yapısını korur.

Baldır kaslarını esnetin

Günde birkaç dakika yapılan baldır esnetme egzersizleri, ayak bileği ve taban kaslarını destekler.

Cilt ve tırnak bakımını ihmal etmeyin

Ayakları düzenli nemlendirin, tırnakları kısa ve düz kesin. Parmak aralarına krem sürmeyin.

İltihap önleyici beslenin

Zeytinyağı, yeşil yapraklı sebzeler, yağlı balıklar ve meyveler eklem ve doku sağlığını destekler.

Ayaklarınızı düzenli kontrol edin

Özellikle 60 yaş sonrası haftalık ayak kontrolü yapılmalı. Renk değişimi, yara, şişlik veya mantar bulgularına dikkat edilmeli.

Sağlıklı kiloyu koruyun

Fazla kilo ayaklara binen yükü artırır. Düzenli egzersiz ve dengeli beslenme ile ayak sağlığı uzun süre korunabilir.

Ne zaman doktora başvurmalı?

Ayakta geçmeyen ağrı, uyuşma, şekil değişimi, yaraların geç iyileşmesi, mantar veya batık tırnak gibi sorunlarda mutlaka bir uzmana başvurulmalı. İlk değerlendirme için bir podolog ya da aile hekimi yönlendirme sağlayabilir.