Fırtına baş ağrısını tetikliyor mu?

Marmara Bölgesi’nde son günlerde hızını artıran şiddetli rüzgar ve ani sıcaklık değişimleri vatandaşlarda baş ağrısı şikayetlerini artırdı. Uzmanlar, bu durumun altında yatan en önemli nedenlerden birinin barometrik basınç değişimleri olduğuna dikkat çekiyor. Hava basıncında ani düşüşler ya da artışlar, özellikle migren hastalarında ağrı eşiğini düşürebiliyor.

Rüzgarla birlikte gelen baş ağrısı belirtileri

Barometrik basınca duyarlı bireylerde sadece baş ağrısı değil; mide bulantısı, ışığa hassasiyet, yüz ve boyun bölgesinde uyuşma gibi belirtiler de görülebiliyor. Bazı kişilerde bu ağrılar sağ ya da sol şakakta zonklama şeklinde hissediliyor. Yağmurlu, nemli veya çok rüzgarlı havalarda bu belirtiler daha sık ortaya çıkabiliyor.

Tanı koymak için dikkatli takip şart

Barometrik baş ağrısı için spesifik bir test bulunmasa da uzmanlar bir baş ağrısı günlüğü tutmanın tanı sürecinde önemli bir adım olduğunu belirtiyor. Hangi hava koşullarında ağrının başladığı, ne kadar sürdüğü, hangi yöntemlerin ağrıyı hafiflettiği gibi bilgiler doktorun değerlendirmesini kolaylaştırıyor.

Tedavi kişiye özel belirleniyor

Bu tür baş ağrılarıyla baş etmenin yolu, öncelikle yaşam tarzı düzenlemelerinden geçiyor. Yeterli uyku, su tüketimi ve stresi azaltacak aktiviteler önem taşıyor. Şikayetler hafifse parasetamol ya da ibuprofen gibi ağrı kesiciler işe yarayabiliyor. Ancak daha dirençli vakalarda doktorlar tarafından reçete edilen migren ilaçlarına ihtiyaç duyulabiliyor.

Hangi hava koşulları baş ağrısını artırıyor?

Migren hastaları için riskli hava koşulları arasında şunlar öne çıkıyor:

Gri ve kapalı hava

Yüksek nem

Ani sıcaklık değişimleri

Rüzgarlı ve fırtınalı günler

Barometrik basınçta hızlı değişimler

Baş ağrısı için önlem alınabilir mi?

Havanın nasıl olacağını değiştirmek mümkün değil; ancak alınacak bazı önlemlerle bu etkiler azaltılabilir. Hava durumu takibi yapılarak riskli günlerde dışarı çıkmamak, güneş gözlüğü kullanmak ve gerekli durumlarda ilaçlara erken başlamak bu önlemler arasında.

