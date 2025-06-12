İngiltere ekonomisi nisanda beklentileri aştı

İngiltere Ulusal İstatistik Ofisi (ONS), ülke ekonomisinin nisan ayında yüzde 0,3 oranında küçüldüğünü açıkladı. Beklentilerin yüzde 0,1 daralma yönünde olduğu veriler, mart ayında kaydedilen yüzde 0,2’lik büyümenin ardından ekonomik ivmenin tersine döndüğünü ortaya koydu.

Sektörel veriler: Hizmet ve imalatta düşüş, inşaatta artış

ONS verilerine göre, nisan ayında hizmet sektörü yüzde 0,4, imalat sektörü ise yüzde 0,6 oranında küçüldü. Buna karşın inşaat sektörü yüzde 0,9 oranında büyüme kaydetti.

ABD’ye ihracatta rekor düşüş: Son 27 yılın en sert gerilemesi

ONS Ekonomik İstatistikler Direktörü Liz McKeown, ekonomik daralmanın en büyük nedenlerinden birinin ABD’ye yönelik ihracatta görülen ciddi düşüş olduğunu belirtti. McKeown, “Bu düşüş, yakın zamanda uygulamaya konulan gümrük tarifelerinin ardından, çoğu mal türünde görüldü” ifadelerini kullandı.

Verilere göre, İngiltere‘nin ABD’ye yaptığı mal ihracatı nisan ayında 2 milyar sterlin azaldı. Bu, Ocak 1997’den bu yana ABD ile yapılan dış ticarette kayıtlara geçen en büyük aylık ihracat düşüşü olarak kayıtlara geçti.

İngiltere’de otomobil ve metal ihracatı düşüşte

Nisandaki ekonomik gerilemede, otomobil üretiminin zayıf seyri ve kimyasal maddeler ile demir dışı metallerin ihracatındaki azalma da etkili oldu. ABD’nin ithal mallara yönelik yüzde 10 oranındaki gümrük tarifesi uygulanması, özellikle çelik ve otomobil gibi sektörleri daha yüksek oranlarda etkiledi.

Ancak, geçtiğimiz ay İngiltere ile ABD arasında imzalanan ticaret anlaşması kapsamında bu tarifelerin düşürülmesi bekleniyor. Ekonomistler, bu adımın önümüzdeki aylarda ihracat üzerindeki baskıyı hafifletebileceği görüşünde.