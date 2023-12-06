Migren için en iyi ilaç hangisi? Kimler migren aşısı yaptırabilir?

Migren kişilerin yaşam kalitesini etkileyen şiddetli baş ağrısı atağıdır. Hastadan hastaya değişiklik gösterse de ataklar sık sık kendini hatırlatır. Peki, migrenin bir tedavisi var mı? Migren için hangi ilaçlar öneriliyor?

Migren nedir?

Migren denildiği zaman akla tek taraflı, şiddetli ağrı akla gelir. Migren, sinir sinyallerini geçici olarak etkileyen anormal beyin aktivitesi sonucu başın bir tarafında zonklayan bir ağrı ile ortaya çıkan şiddetli baş ağrısına neden olan nörolojik bir hastalıktır. Migren atakları yılda 1-2 defa ya da ay içerisinde defalarca görülebilir. Migren ağrılarının çoğunun çok şiddetli seyrettiğini söylenebilir. Şiddetli baş ağrısına bulantı, kusma, denge sorunları görülebiliyor.

Migren belirtileri nelerdir? Migren olup olmadığını nasıl anlarız?

Işığa, gürültüye ve kokulara karşı hassasiyet,

Bulantı ve kusma, mide rahatsızlığı ve karın ağrısı,

İştah kaybı,

Terleme veya üşüme hissetmek,

Soluk ten rengi,

Yorgunluk,

Baş dönmesi ve bulanık görme,

Hassas kafa derisi,

İshal (nadir),

Ateş (nadir).

Migren hastalığı niye olur?

Uzun senelerdir yapılan çokça araştırmaya rağmen migrenin temel sebebine ilişkin net bir açıklama yapılamıyor. Migren için en önemli faktörün genetik olduğu uzmanlarca ifade ediliyor. Ayrıca beyindeki sinirlerin ve kan damarlarının anormal bir beyin aktivitesi sonucunda geçici olarak etkilenmesi ile ortaya çıktığı düşünülmektedir. Beyindeki bu anormal aktiviteye neden olan faktör de kesin olarak bilinmemekle birlikte genetik faktörler ve tetikleyiciler dolayısıyla migren atakları yaşandığı tahmin edilir.

Migren atağı nasıl başlar? Atak başlayacağı nasıl anlaşılır?

Migren genellikle tek taraflı zonklayıcı tarzda bir ağrıdır. Atakların bölgeleri kişiden kişiye değişir. Hastaların büyük çoğunluğu her atakta aynı bölgenin zonkladığını ifade eder. Bu sebeple başınızın bir bölümünde (Daha önce atak geçirdiğiniz sırada ağrıyan bölge) hafif zonklamalar ortaya çıkar, atak gelmeden hemen önce ışığa hassasiyet, gözlerde yaşarma, halsizlik, bulantı, kusma ve kokulara karşı hassasiyet artabilir.

Hangi besinler migreni tetikler?

Uzmanlar bazı besinlerin migren ataklarını tetiklediğini ifade ediyor. Sık sık atak yaşıyorsanız; yüksek miktarda kafein, taze peynir, şarap, narenciye, çikolata, acı biber ve yer fıstığından uzak durmanız ağrısız bir dönem geçirmenize yardımcı olacaktır.

Migren için hangi doktora gidilir?

Henüz migren tanısı almayan pek çok kişi yaşadığı baş ağrılarının sebebini hızlıca öğrenmek istiyor. Bu sebeple ‘migren hastalığı için hangi doktora gidilir?’ sorusunun cevabı araştırılıyor. Şiddetli baş ağrılarınız için migrenden şüpheleniyorsanız bir nörolog ile görüşmeniz gerekiyor.

Çocuklarda migren olur mu?

Bazı aileler çocuklarının sık sık baş ağrısı sorunuyla karşılaştığını ifade ediyor. Yapılan tüm testlere rağmen baş ağrısı için bir sebep bulunamadıysa migren seçeneğini göz önünde bulundurabilirsiniz. Migren çocuklarda da görülebilen hayat kalitesini bir hayli düşüren önemli bir sağlık sorunudur. Çocuklarda görülen migrende de belirtiler yetişkinlerle aynıdır.

En iyi migren ilacı nedir?

Migren atakları sırasında uzmanlar, hastalara güçlü ağrı kesiciler öneriyor. Migreni önleyici olarak Propranolol, timolol nadolol, atenolol ve metoprolol maddelerini içeren ilaçlar tavsie ediliyor.

Migrenin aşısı var mı?

Piyasada hekimlerin bizzat uyguladıkları migren aşısı bulunmaktadır. Bu aşılar ayda dört günden fazla süre atak geçirenlere önerilmektedir.

Migrene ne iyi gelir?

Migren atağının başlayacağını anladığınız zaman; karanlık ve sessiz ortamda gözlerinizi kapatarak dinlenmeye çalışın. Atağın başlamasıyla birlikte boyun ve enseye sıcak veya soğuk kompres uygulayabilirsiniz. Ayrıca sıcak bir banyo da ağrı ve bulantınızı hafifletecektin.

Atak sırasında nane ya da biberiye yağıyla ağrının olduğu bölgeye ve ensenize masaj uygulayın. Bulantı yaşanırken su içmek güç ancak atak sırasında su tüketiminize dikkat etmeniz gerekiyor.

Ağrınızın hafiflemesi için zencefil, papatya ya da nane çayı tüketebilirsiniz.

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